В ГД назвали невыдачу визы США российскому дипломату "мелкой пакостью"

В парламенте РФ прокомментировали невыдачу визы главе российской делегации на заседание комиссии ООН по разоружению.

Ранее в ООН сообщили, что главе отдела МИД России по вопросам многостороннего разоружения Константину Воронцову не была выдана вовремя виза США, из-за чего заседание комиссии организации было отложено на 10 дней.

- Это попытка мелких пакостей абсолютно не красит наших партнеров заокеанских, - оценил глава комитета Госдумы по обороне Владимир Шаманов, которого цитирует РИА Новости.

В России, напомнил он, уже заявляли, что это недопустимая международная практика.

Однако американская сторона продолжает действовать в том же направлении, и, как считает Шаманов, со временем будут "расставлены все точки над i".

Член комитета Госдумы по международным делам Елена Панина также заявила о демонстративном игнорировании США своих международных обязательств в связи с инцидентом.

ООН, считает парламентарий, "радикальные круги американского истеблишмента давно хотели бы заменить иной, более послушной организацией". По мнению депутата Госдумы, очередной эпизод с невыдачей визы российскому дипломату вновь дает повод задуматься над созданием новых официальных площадок для заседаний структур организации.

Ситуацию также прокомментировали в Совфеде: член международного комитета Олег Морозов назвал случившиеся "политическим хамством". "Предлагают вести разговор по важнейшей теме и суют палки в колеса по формальным основаниям", - добавил сенатор.