В Кремле назвали незаконными санкции США против "дочки" "Роснефти"

Санкции, которые США ввели в отношении дочерней компании "Роснефти", являются незаконными с точки зрения международного права, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Минфин США объявил о новых ограничениях накануне, 18 февраля. Ведомство пояснило, что компания Rosneft Trading, S.A выполняла функции посредника при продаже нефти из Венесуэлы.

"Подобные рестрикции, которые мы считаем незаконными с точки зрения международного права, никоим образом не могут повлиять на наши двусторонние отношения с Венесуэлой", - цитирует ТАСС Пескова.

По словам пресс-секретаря главы государства, двусторонние отношения с этой латиноамериканской страной будут развиваться и дальше.

Ранее о неприемлемости односторонних ограничительных мер заявили в МИД РФ. Посольство России в США, в свою очередь, назвало новые санкции примером недобросовестной конкуренции.