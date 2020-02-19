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19.02.2020 16:11
Рубрика: Дороги

Водителей будут предупреждать об опасных участках дорог в интернете и по SMS

Текст: Иван Петров
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

В Госавтоинспекции прорабатывают вопрос о применении рассылок SMS на мобильные телефоны для оповещения автомобилистов о приближении к аварийно опасным участкам на дорогах. Об этом в эфире радиостанции "Милицейская волна" рассказал замначальника ГИБДД России Олег Понарьин.

"Есть идея, чтобы предупреждать водителей в формате SMS-рассылок о том, что они приближаются к месту очагов аварий. Технологии есть у операторов связи, и они хотят работать в этом направлении. Думаю, в ближайшем будущем это будет реализовано", - заявил Олег Понарьин.

Фото: Илья Питалев / РИА Новости
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"Мы в рамках проекта по созданию профилактически информационно-аналитической системы разработали автоматизированную обработку данных о ДТП, - добавил замруководителя Госавтоинспекции. - Теперь мы видим на электронной карте очаги ДТП. В дальнейшем проанализируем и примем меры по ликвидации причин возникновения там аварий".

Такой электронной карты очагов ДТП, по словам Понарьина, в открытом доступе пока нет. "Однако мы намерены передать такую информацию в интернет, чтобы автомобилисты заранее видели места потенциальных аварий и могли планировать свои поездки и рассчитывать скоростные режимы", - пояснил замглавы ГИБДД.