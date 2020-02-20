Появились фото с места крушения вертолета под Ярославлем

В Ярославской области, задев провода ЛЭП, упал частный вертолет Robinson.

ЧП случилось 20 февраля около 15 часов в городском округе Переславль-Залесский, неподалеку от деревни Веслево, на базе отдыха "Попов луг". По уточненным данным, воздушное судно упало при взлете с базы отдыха.

На борту вертолета находился пилот 1974 года рождения, он пострадал и был госпитализирован в Переславскую ЦРБ. Со слов главврача больницы Кирилла Харчикова, пилот получил травму ноги.

- Состояние пострадавшего оцениваем ближе к удовлетворительному, возможно, он будет отпущен на амбулаторное лечение, - уточнил Кирилл Харчиков.

По информации пресс-службы правительства Ярославской области, повреждение ЛЭП привело к временному отключению электричества в населенном пункте. На данный момент электроснабжение восстановлено.