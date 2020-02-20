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20.02.2020 18:20
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

Появились фото с места крушения вертолета под Ярославлем

Текст: Элина Труханова (Ярославль)
Фото: ГУ МЧС по Ярославской области. Фото: ГУ МЧС по Ярославской области.
Фото: ГУ МЧС по Ярославской области.

В Ярославской области, задев провода ЛЭП, упал частный вертолет Robinson.

Фото: МЧС России/ТАСС
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ЧП случилось 20 февраля около 15 часов в городском округе Переславль-Залесский, неподалеку от деревни Веслево, на базе отдыха "Попов луг". По уточненным данным, воздушное судно упало при взлете с базы отдыха.

На борту вертолета находился пилот 1974 года рождения, он пострадал и был госпитализирован в Переславскую ЦРБ. Со слов главврача больницы Кирилла Харчикова, пилот получил травму ноги.

- Состояние пострадавшего оцениваем ближе к удовлетворительному, возможно, он будет отпущен на амбулаторное лечение, - уточнил Кирилл Харчиков.

По информации пресс-службы правительства Ярославской области, повреждение ЛЭП привело к временному отключению электричества в населенном пункте. На данный момент электроснабжение восстановлено.

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