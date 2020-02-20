Пассажир упавшего в Магадане Ан-2 заснял аварию на видео

Один из пассажиров Ан-2, упавшего в четверг на аэродроме в Магадане, снял момент взлета самолета.

Воздушное судно рухнуло на землю с высоты 10 метров возле взлетно-посадочной полосы. У пятерых пассажиров диагностировали компрессионные переломы позвоночников. Состояние пострадавших оценивается как средней тяжести.

В результате у самолета, принадлежащего горнодобывающей компании "Т-цемент", частично разрушились фюзеляж и плоскости крыльев. На борту находилось три члена экипажа и 11 пассажиров - вахтовиков.

По факту жесткой посадки Дальневосточным следственным управлением на транспорте СК РФ возбуждено уголовное дело о нарушении правил безопасности эксплуатации и движения воздушного судна. Пилоты пройдут освидетельствование.