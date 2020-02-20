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20.02.2020 09:36
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

СК показал видео с места крушения самолета в Магадане

Текст: Артем Красиков

Следственный комитет РФ опубликовал видео с места жесткой посадки самолета в Магадане.

Ан-2 упал во время взлета с высоты 10 метров. На борту находилось три члена экипажа и 11 пассажиров.

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У самолета, принадлежащего горнодобывающей компании "Т-цемент", частично разрушились фюзеляж и плоскости крыльев.

У пятерых пассажиров диагностировали компрессионный перелом позвоночника, их состояние средней тяжести. Остальные уже прошли обследование и были отпущены домой.

Возбуждено уголовное дело о нарушении правил безопасности эксплуатации и движения воздушного судна (часть первая статьи 262 УК РФ). Пилоты пройдут освидетельствование.

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