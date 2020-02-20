В Вологде опекуны отправятся в колонию за убийство приемного сына

Вологодский областной суд в четверг вынес приговор супругам Блохиным, которые обвинялись в убийстве приемного шестилетнего мальчика. Они получили реальные сроки заключения, сообщает пресс-служба судов Вологодской области.

"РГ" уже писала об этом чудовищном случае. После побоев шестилетний мальчик был доставлен в реанимацию с многочисленными повреждениями. У него была открытая черепно-мозговая травма, сломаны ребра, многочисленные синяки.

Оказалось, что его так избили в опекунской семье, состоявшей из его близких родственников. Била ребенка приемная мать, имеющая троих собственных детей. Мальчик почти год был в реанимации, но не смог выжить.

Сначала опекунша подговорила свою 13-летнюю старшую дочь сказать, что это она виновата. Мол, девочка - несовершеннолетняя и ей ничего не будет. Но следствие разобралось во всем. Супругов задержали. Они выбрали суд с участием присяжных заседателей, где пытались доказать, что не виноваты.

Однако присяжные согласились с обвинением и вынесли вердикт - женщина не заслуживает снисхождения и не имеет смягчающих обстоятельств. А ее супруг, который сам ребенка не бил, имеет.

В четверг суд огласил приговор. Опекунша получила 18 лет лишения свободы в исправительной колонии общего режима с дальнейшим ограничением свободы на один год, опекун - четыре года лишения свободы в исправительной колонии общего режима. Приговор не вступил в законную силу и может быть обжалован.