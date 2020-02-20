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20.02.2020 10:38
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

В Азовском море найдены сети арестованных украинских браконьеров

Текст: Илья Изотов (Симферополь)
Фото: Пресс-служба пограничного управления ФСБ по Республике Крым Фото: Пресс-служба пограничного управления ФСБ по Республике Крым
Фото: Пресс-служба пограничного управления ФСБ по Республике Крым

Крымским пограничникам удалось найти и извлечь 4,5 километра рыболовных сетей, расставленных украинскими браконьерами перед задержанием в Азовском море. Об этом сообщила пресс-служба Пограничного управления ФСБ по Республике Крым.

Найти дополнительные доказательства варварского браконьерского промысла удалось благодаря навигационному прибору "Гармин", которым было оборудовано украинское судно.

Фото: Сергей Мальгавко / ТАСС
В Крыму украинских браконьеров арестовали на десять суток

- По показаниям прибора установлены координаты установки браконьерами незаконных орудий лова, - сообщили в погранслужбе. - В результате оперативных действий из сетей удалось освободить 450 экземпляров камбалы-калкан, три русского осетра, две севрюги и две рыбы-иглы. Тем самым удалось предотвратить ущерб экологии в размере двух миллионов рублей.

Пограничники задержали судно с четырьмя украинскими браконьерами в минувшую субботу 14 февраля. На борту были найдены 300 особей камбалы-калкан, промысел которой запрещен. У браконьеров не было документ на лов рыбы, и капитан суда признал свою вину.

На украинцев завели административные дела по части 4 статьи 19.3 КоАП РФ (неповиновение или воспрепятствование исполнению служебных обязанностей сотрудником ФСБ) и части 2 статьи 8.17 КоАП РФ (нарушение правил добычи водных биоресурсов). По решению Керченского городского суда браконьеры арестованы на десять суток.

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