В брянской колонии нашли курицу со смарт-часами

Сотрудники брянской колонии № 1 изъяли несколько мобильных телефонов, смарт-часов и более десятка сим-карт. Запрещенные для осужденных предметы были спрятаны в мороженой рыбе и курице.

Передать гаджеты в колонию попыталась 34-летняя жительница Брянска, жена одного из осужденных. Она пришла в учреждение на длительное свидание с мужем.

При досмотре принесенных женщиной гостинцев обнаружилось, что в курице и рыбе устроены скрытые полости, в которых спрятаны тщательно упакованные в полиэтилен средства мобильной связи.

- Свидание с мужем было отменено, запрещенные предметы изъяты. По факту попытки их передачи на режимную территорию составлен административный протокол по статье 19.12 КоАП. Материал передан для рассмотрения в мировой суд, - рассказал руководитель пресс-службы УФСИН по Брянской области Роман Астахов.

Женщине грозит штраф до пяти тысяч рублей.

Отметим, что ежегодно в России фиксируются сотни тысяч фактов мошенничества с использованием мобильной связи. Большинство таких звонков делаются из мест лишения свободы, в связи с чем ФСИН прорабатывает возможность блокировки сотовых телефонов на территории своих учреждений.