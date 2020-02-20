Новости

Противолодочные Ил-38 провели полеты над Баренцевым морем 13:25
Под Оренбургом погиб пермский солдат-срочник 13:22
Кабмин одобрил программу ремонта ветхих мостов и путепроводов 13:11
В брянской колонии нашли курицу со смарт-часами 13:01
АвтоВАЗ выпустит Lada Xray в новом ярком цвете 13:00
Кабмин выделит дополнительные 3 млрд руб пострадавшим от паводков 12:56
Эксперт назвала главные ошибки, которые мы совершаем во время ремонта 12:48
В Полтаве жители не захотели принимать эвакуированных из Китая земляков 12:40
Судебные приставы взыскали с "Ростова" 154 миллиона рублей 12:37
Путин поблагодарил ФБР за помощь в предотвращении теракта в Петербурге 12:37
В Симферополе усилили охрану школ после предотвращения терактов в Керчи 12:37
Умерла актриса из "Лило и Стича" Зои Колдуэлл 12:34
ЦОДД предупредил о предпраздничных пробках в Москве 12:31
В ФАС заявили о стабилизации цен на продукты в ДФО 12:26
В приложении "Мой налог" зарегистрировалось более 465 тысяч самозанятых 12:24
Белстат обнародовал результаты переписи населения 12:15
Продукцию животноводства из КНР запретили ввозить в РФ в ручной клади 12:14
Жена Диброва рассказала о его состоянии после перенесенного инсульта 12:12
В аэропорту Сочи установят новую технику для отпугивания птиц 12:11
Ракета с военным спутником связи стартовала с космодрома Плесецк 12:10
В Оренбурге мошенники выдали себя за съемочную группу "Мосфильма" 12:10
Фото: Эдгард Запашный перенес операцию по удалению двух грыж 12:02
Новые патенты подтвердили глобальный редизайн "Русского Прадо" от УАЗа 12:00
В Красноярске водитель иномарки сбил журналиста телеканала "Россия" 12:00
От рака умерла актриса из "Госпиталя МЭШ" Келли Накахара 11:58
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Девичьи потехи и катание на печи: Куда поехать на Масленицу
Девичьи потехи и катание на печи: Куда поехать на Масленицу
Эксперты рассказали, что выгоднее - взять ипотеку или копить на жилье
Эксперты рассказали, что выгоднее - взять ипотеку или копить на жилье
Медиакорпорация КНР поблагодарила "РГ" за поддержку китайского народа
Медиакорпорация КНР поблагодарила "РГ" за поддержку китайского народа
20.02.2020 13:01
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

В брянской колонии нашли курицу со смарт-часами

Текст: Антон Валагин
Фото: УФСИН по Брянской области Фото: УФСИН по Брянской области
Фото: УФСИН по Брянской области

Сотрудники брянской колонии № 1 изъяли несколько мобильных телефонов, смарт-часов и более десятка сим-карт. Запрещенные для осужденных предметы были спрятаны в мороженой рыбе и курице.

Передать гаджеты в колонию попыталась 34-летняя жительница Брянска, жена одного из осужденных. Она пришла в учреждение на длительное свидание с мужем.

Фото: Пресс-служба УФСИН России по Сахалинской области
На Сахалине заключенным отправили телефоны, спрятав их в курице

При досмотре принесенных женщиной гостинцев обнаружилось, что в курице и рыбе устроены скрытые полости, в которых спрятаны тщательно упакованные в полиэтилен средства мобильной связи.

- Свидание с мужем было отменено, запрещенные предметы изъяты. По факту попытки их передачи на режимную территорию составлен административный протокол по статье 19.12 КоАП. Материал передан для рассмотрения в мировой суд, - рассказал руководитель пресс-службы УФСИН по Брянской области Роман Астахов.

Женщине грозит штраф до пяти тысяч рублей.

Отметим, что ежегодно в России фиксируются сотни тысяч фактов мошенничества с использованием мобильной связи. Большинство таких звонков делаются из мест лишения свободы, в связи с чем ФСИН прорабатывает возможность блокировки сотовых телефонов на территории своих учреждений.

Происшествия Правосудие Охрана порядка Происшествия Правосудие Тюрьмы Филиалы РГ Центральная Россия ЦФО Брянская область Брянск

Главное сегодня

Путин поблагодарил ФБР за помощь в предотвращении теракта в Петербурге
Ракета с военным спутником связи стартовала с космодрома Плесецк
Еще у двоих россиян с лайнера Diamond Princess обнаружен коронавирус
Инцидент с броневиками США и РФ в Сирии показали на видео
Forbes признал владелицу Wildberries богатейшей россиянкой
Профилактика
Профилактика
Камеры научились узнавать лица и сократили число автоугонов
Безопасность
Безопасность
Как распознать письма от кибермошенников