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21.02.2020 20:00
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

Пермский минздрав проверил больницу, где не приняли пациента с ВИЧ

Текст: Надежда Пащенко (Пермь)

Министр здравоохранения Пермского края Оксана Мелехова опубликовала на своей странице в Instagram итоги служебной проверки в отношении больницы в Ныробе, где недавно терапевт отказала в приеме ВИЧ-инфицированному пациенту.

Фото: iStock
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"Для проверки фактов, изложенных в публикации СМИ о возможном разглашении врачебной тайны в одном из медицинских учреждений Прикамья, администрацией больницы была создана комиссия, - написала министр. - Представители комиссии побеседовали с участниками и свидетелями инцидента, также проверили медицинскую документацию. В ходе служебной проверки в действиях врача не установлено фактов нарушения врачебной этики и разглашения врачебной тайны. Кроме того, необходимо отметить, что на данный момент организовано обеспечение пациента необходимыми препаратами".

Далее министр прокомментировала ситуацию, когда терапевт якобы вышла из кабинета и разгласила сведения о пациенте с ВИЧ в коридоре.

"Было установлено, что врач выходила из кабинета для того, чтобы уточнить у более опытной коллеги, как помочь пациенту получить необходимые лекарственные препараты, - заявила она.

Также Оксана Мелехова рассказала, что в райцентре состоится круглый стол по вопросам организации медицинской помощи пациентам с ВИЧ. В нем примут участие замминистра здравоохранения Пермского края Шамиль Биктаев, главный внештатный специалист по проблемам диагностики и лечения ВИЧ Евгений Сармометов, представители НКО по защите прав ВИЧ-инфицированнных.

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Молодым медикам со студенческой скамьи внушают, что всё, что ты услышал от пациента, — касается в первую очередь его самого, затем — медицинского работника, и никогда — окружающих. Этот важнейший момент в работе врача называется «врачебной тайной». Она имеет медицинские, правовые и этические аспекты. Для проверки фактов, изложенных в публикации СМИ о возможном разглашении врачебной тайны в одном из медицинских учреждений Прикамья, администрацией больницы была создана комиссия. Представители комиссии побеседовали с участниками и свидетелями инцидента, также проверили медицинскую документацию. В ходе проверки в действиях врача не установлено фактов нарушения врачебной этики и разглашения врачебной тайны. Кроме того, необходимо отметить, что на данный момент организовано обеспечение пациента необходимыми препаратами. Также сегодня в Чердынь выехал мой заместитель Шамиль Биктаев, главный внештатный специалист по проблемам диагностики и лечения ВИЧ Евгений Сармометов, представители НКО по защите прав ВИЧ-инфицированнных, которые примут участие в круглом столе по вопросам организации медицинской помощи таким пациентам. К участию в нем приглашены и медицинские работники северного куста, ответственные за работу с ВИЧ-инфицированными людьми.

Публикация от Мелехова Оксана Борисовна (@melekhova_ob)

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