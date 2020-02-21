Пермский минздрав проверил больницу, где не приняли пациента с ВИЧ

Министр здравоохранения Пермского края Оксана Мелехова опубликовала на своей странице в Instagram итоги служебной проверки в отношении больницы в Ныробе, где недавно терапевт отказала в приеме ВИЧ-инфицированному пациенту.

"Для проверки фактов, изложенных в публикации СМИ о возможном разглашении врачебной тайны в одном из медицинских учреждений Прикамья, администрацией больницы была создана комиссия, - написала министр. - Представители комиссии побеседовали с участниками и свидетелями инцидента, также проверили медицинскую документацию. В ходе служебной проверки в действиях врача не установлено фактов нарушения врачебной этики и разглашения врачебной тайны. Кроме того, необходимо отметить, что на данный момент организовано обеспечение пациента необходимыми препаратами".

Далее министр прокомментировала ситуацию, когда терапевт якобы вышла из кабинета и разгласила сведения о пациенте с ВИЧ в коридоре.

"Было установлено, что врач выходила из кабинета для того, чтобы уточнить у более опытной коллеги, как помочь пациенту получить необходимые лекарственные препараты, - заявила она.

Также Оксана Мелехова рассказала, что в райцентре состоится круглый стол по вопросам организации медицинской помощи пациентам с ВИЧ. В нем примут участие замминистра здравоохранения Пермского края Шамиль Биктаев, главный внештатный специалист по проблемам диагностики и лечения ВИЧ Евгений Сармометов, представители НКО по защите прав ВИЧ-инфицированнных.