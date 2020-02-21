Причины массовых обмороков в омской школе пока не установлены

Омская полиция сообщила о первых результатах обследования семерых учениц, доставленных в токсикологическое отделение после праздника в школе №90.

- Одна из школьниц отпущена домой, остальные находятся под присмотром врачей. Опасности их здоровью нет, предварительно отравления ПАВ не установлено, - сообщил представитель УМВД России по Омской области Алексей Командыков. - Сотрудниками полиции продолжаются проверочные мероприятия.

Что произошло со школьницами, пока не известно. По данным городской администрации сегодня столовая в школе №90 не работала - в связи с сокращенными уроками. Дети об этом были предупреждены заранее. По одной из версий у девочек из-за волнения мог возникнуть психоз. Однако они были госпитализированы в отделение токсикологии, а не в отделение неврологии или терапии. Чтобы привести школьниц в чувство, врачи провели им промывание желудков.

Напомним, сегодня семеро учениц седьмых и восьмых классов школы №90 были госпитализированы бригадами скорой помощи в Омскую областную детскую клиническую больницу. Девочки почувствовали себя плохо и начали падать в обмороки.