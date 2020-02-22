На дорогах Москвы поставили 80 новых камер

Новые камеры, фиксирующие различные нарушения ПДД, появились на дорогах Москвы, сообщает столичный Центр организации дорожного движения.

Все 84 адреса, по которым установлены комплексы видеофиксации, согласованы со столичным управлением ГИБДД. Обычно их размещают в самых аварийных местах. Например, самописцы поставили на эстакаде, ведущей на МКАД из Куркино. Камеры фиксируют непропуск пешеходов, выезд на выделенки и превышение скорости.

Ранее "РГ" писала, что все муляжи камер в Москве заменят реальными устройствами в течение этого года.