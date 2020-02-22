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22.02.2020 13:07
Рубрика: Дороги

На дорогах Москвы поставили 80 новых камер

Текст: Сергей Бабкин
Фото: Наталья Селиверстова/РИА Новости Фото: Наталья Селиверстова/РИА Новости
Фото: Наталья Селиверстова/РИА Новости

Новые камеры, фиксирующие различные нарушения ПДД, появились на дорогах Москвы, сообщает столичный Центр организации дорожного движения.

Фото: скриншот с www.youtube.com
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Все 84 адреса, по которым установлены комплексы видеофиксации, согласованы со столичным управлением ГИБДД. Обычно их размещают в самых аварийных местах. Например, самописцы поставили на эстакаде, ведущей на МКАД из Куркино. Камеры фиксируют непропуск пешеходов, выезд на выделенки и превышение скорости.

Ранее "РГ" писала, что все муляжи камер в Москве заменят реальными устройствами в течение этого года.

#дороги #ПДД