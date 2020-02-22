На Камчатке стартовала гонка на собачьих упряжках "Берингия-2020"

На биатлоном комплексе Петропавловска-Камчатского сегодня открылась гонка-пролог традиционных соревнований на собачьих упряжках "Берингия-2020". В ней приняли участие 64 каюра и несколько сотен ездовых собак.

Суббота на Камчатке выдалась на удивление тихой и теплой: накатанный снег блестел на солнце, на трибунах - румяные зрители, играет музыка, от нетерпения в упряжках повизгивают ездовые собаки, которым не терпится ринуться "в бой".

Галина Северина приехала из села Лесная, что в Тигильском районе Камчатского края.

- Второй год принимаю участие в "Берингии". Соревнования поддерживают наш традиционный образ жизни. Я сюда приезжаю не за победами, а за общением - с каюрами, с теми, кто собак в питомниках содержит, - говорит Галина.

Ее семья содержит питомник ездовых собак, она учит уходу и управлению за хвостатыми бегунами шестерых ребят: трое из них - ее дети, еще трое - ученики сельской школы, которые прикипели душой к этому благородному делу.

Гонка-пролог- это десять километров накатанного снега, она служит для каюров жеребьевкой. Кто на ней придет последним, тот первым стартует на большой гонке.

Большая "Берингия" начнет свой разбег утром 1 марта от села Мильково, в ней будут принимать участие 12 каюров. Им предстоит пройти более тысячи километров камчатской тундры. В день собачьи упряжки преодолевают от 60 до 90 километров непроходимого для человека снега.

Гонка растягивается дней на двадцать. Днем каюры едут, ночью люди и собаки отдыхают в селах, которые расположены по ходу трасы.

- Есть негласное правило: первым накормить собак, потом только кушать самим. Всю гонку животных сопровождает ветеринарный врач, - рассказывает пресс-секретарь "Берингии-2020" Анна Евстратова.

Финиширует камчатская народная забава в селе Теличики, там же судьи соревнований подводят итоги и награждают победителей. Занявшему первое место - приз в три миллиона рублей, "серебряному" призеру достается два миллиона, обладателю "бронзы" - миллион. Всем остальным участникам более чем тысячикилометрового марафона - денежные призы от пятисот до пятидесяти тысяч рублей.

- Гонка вышла из нашей камчатской жизни. Она объединяет людей, "Берингия" стала главным спортивно-культурным событием зимней Камчатки. В каждом селе, через которое проходит эта трасса, ее участников ждут, их встречают концертами, а провожают как героев, - говорит губернатор Камчатского края Владимир Илюхин.

Андрей Семашкин - отец семерых детей и каюр со стажем. Они с супругой содержат питомник, в котором живут 120 ездовых собак.

- Участвую в двенадцатой "Берингии". Не скажу, что гонка тяжелая, нет, она интересная. Общение, единение каюра и собак - это самое главное. Животные тебя чувствуют уже по дыханию. Самое тяжелое в гонке, когда теряешь собак, они могут сбивать лапы, у них может начаться обезвоживание. Поэтому следим за ними, как за детьми,- признается Семашкин.

У него в упряжке четырнадцать подготовленных ездовых "дальнобойщиков", которые всю гонку живут одним организмом, безукоризненно соблюдая дисциплину и собачью иерархию.

В прологе соревнований лихо управляла упряжкой обаятельная француженка Алесия Шоффе. Девушка приехала на полуостров летом прошлого года и с тех пор "заболела" Камчаткой.

- Я просто влюбилась в этот удивительный край. Здесь люди и природа - единое целое. Такого в Европе уже не осталось, к сожалению. Несколько недель перед соревнованиями тренировалась управлять упряжкой, училась понимать собак, - делится Алесия.

Виктор Соколов прилетел на полуостров с супругой из Калуги.

- Несколько лет назад узнали об этом уникальном празднике, зажглись им и в этом году взяли отпуск и прилетели сюда. Рады, словно дети! - смеется Виктор.

Последние годы этот праздник начинается с детской гонки "Дюлин". В переводе с эвенкийскго это слово означает "вперед", каюры часто используют его в общении с четвероногими друзьями.

67 детей в возрасте с семи до семнадцати лет уже показали свое мастерство погонщиков. Сегодня их награждали под жаркие аплодисменты взрослых. Обладателям "золота" в трех возрастных номинациях вручили красивых щенков хаски. Малыши доверчиво прижимались к своим юным хозяевам. А глаза детей сияли от неподдельного восторга. Никто из юных спортсменов не остался без наград.

…Впереди у "Берингии" - больше тысячи километров состязаний по древней и уникальной Камчатке. Гонка, как нить, связывает суровый быт полуострова, объединяет людей этого отдаленного края. Края, с которого Россия начинает свой новый день.

Справка "РГ"

Впервые "Берингия" прошла в январе 1990 года, тогда на старт вышло всего восемь упряжек, а продолжительность трассы была 250 километров.

Через год, расстояние от старта до финиша увеличилось почти в восемь раз: длина трассы "Берингии-91" составила уже 1980 километров. Тогда же эта гонка на собачьих упряжках была занесена в Книгу рекордов Гиннесса.

Сегодня трасса соревнований считается самой протяженной в Евразии.

Награда памяти Владимира Самарского, выдающегося Камчатского вертолетчика, вручается каюру, первым дошедшему до середины маршрута "Берингии".

В 2010 году "Берингия" получила статус краевого праздника. Тогда же ее включили в официальный план мероприятий министерства спорта Камчатского края. Отныне участие в гонке позволяет каюрам получать спортивные звания, а судьям - категории.

На Камчатке до сих пор ездят на собачьих упряжках. Местное население перевозит на них рыбу, дрова. Так что катание на собаках - это не только забава для туристов, но и повседневная жизнь севера полуострова.

Камчатская ездовая собака - главная героиня "Берингии", не смотря на то, что сейчас у в упряжках каюров чаще можно встретить аляскинских или сибирских хаски, в большей степени на гонке собаки смешанных кровей. Порода эта уникальна - ее создала природа, без какого-либо вмешательства человека. История камчатской лайки насчитывает несколько тысячелетий. Археологи, работающие на полуострове, в раскопках древних поселений обнаружили амулеты с изображением собаки и костяные части нарт.