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Рубрика: Спорт

Вице-президент СБР уверен, что обыски повлияли на выступление в эстафете

Текст: Максим Домчев

Российская мужская команда по итогам эстафеты смогла занять лишь четвертое место, оставшись без медали. Вице-президент Союза биатлонистов России Сергей Чепиков уверен, что этому способствовал визит полиции с обыском в номер, в котором проживали Александр Логинов и Евгений Гараничев. Произошло это неприятное событие рано утром.

Фото: Евгений Одиноков/РИА Новости
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В итоге в какой-то момент в тренерском штабе российской команды даже не были уверены в том, что Логинов все же примет участие в гонке. Лидер российской команды на старт вышел и смог помочь завоевать четвертое место.

"Конечно, это все влияет, думаю, это повлияло бы на каждого, к кому полиция приходит в пять утра, - сказал Чепиков ТАСС. - Очень плохо, что такие ситуации возникают - причем непонятно откуда и в дни очень важных стартов, таких как чемпионат мира. Хотя причем тут Логинов, ведь проблемы с аккредитацией были у его тренера, который не является тренером и членом сборной. Логинов же не может нести за него ответственность".

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