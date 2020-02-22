Загорелся индикатор "проверьте масло". Что делать?

На приборной панели вашего автомобиля зажегся индикатор уровня масла. Повод ли это для волнения и немедленных действий? Давайте разберемся.

Когда на "приборке" загорается значок "масленка", а на некоторых автомобилях - надпись Check Engine Oil Level - это может быть сигналом о целом ряде проблем, которые мы рассмотрим ниже, однако в подавляющем большинстве случаев речь идет о банальном снижении уровня масла.

Желтый индикатор загорается, когда уровень смазочной жидкости снизился более, чем на 1 литр относительно нормы. Красная "масленка" - сигнал о том, что уровень масла критический, читай - продолжать движение на автомобиле настоятельно не рекомендуется.

Почему выгорает масло

Фото: iStock

Расход масла при активной эксплуатации автомобиля - совершенно нормальная вещь, причем интенсивность его сжигания зависит от множества факторов. Производители двигателей, как известно, указывают в паспортных данных, сколько масла расходует тот или иной силовой агрегат в среднестатистических условиях.

Для справки - современные бензиновые моторы выпивают в среднем 0,3% от потребленного объема топлива, дизели же потребляют и вовсе до 3% от объема сожженной солярки. Иными словами, доливать масло в дизельный автомобиль придется по определению чаще, чем в бензиновый. Турбированные моторы, как правило, расходуют больше масла, чем атмосферные. Моторы с большим пробегом выпивают, как правило, больше масла, чем новенькие агрегаты - дело в том, что по мере износа двигателя газы из камеры сгорания все активнее прорываются в картер, повышая давление и увеличивая расход масла.

Когда нужно просто долить

Так можно ли продолжать движение, если на "приборке" загорелась желтая масленка? Ответ положительный. Однако ехать нужно до ближайшего магазина или сервиса, чтобы приобрести масло для долива. Как правило, вы не нанесете вреда двигателю, если проедете после загорания желтого значка "масленка" 100 - 150 км.

В магазине или сервисе нужно будет выбрать именно ту смазку, которая ранее была залита в двигатель вашего автомобиля. Или же, при отсутствии масла с такими спецификациями, выбираем подходящий аналог. О том, какие масла допускается использовать для доливки, "РГ" подробно писала. Разумеется, прежде чем долить масло, нужно остановить автомобиль на ровной поверхности, дать ему постоять около 20 минут и только после этого произвести долив, убедившись, что уровень смазки находится между отметками MIN и MAX масляного щупа.

Неисправный топливный фильтр

Фото: Антон Денисов/ РИА Новости

Случаются ситуации, когда после проверки вы обнаруживаете нормальный уровень моторного масла, однако сигнальная лампа на приборке тем не менее горит. Как вариант, такую ситуацию может провоцировать забитый масляный фильтр. Случается, что фильтрующий элемент плохо пропускает через себя поток моторного масла (а это, как правило, связано с низкими качествами последнего, и чаще всего - в результате несвоевременной замены масла).

Как следствие, снижается давление в масляной системе и повышается нагрузка на масляный насос. Водителю в такой ситуации следует убедиться в нормальном тепловом режиме работы силового агрегата. Приемлемая температура 90-100 градусов по Цельсию. Если этот показатель выше, то, скорее всего, необходимо менять фильтр. На проблемный масляный фильтр может указать также его состояние. Если вы заметили протечку масла из корпуса фильтрующего элемента - вам прямая дорога на сервис.

Неисправный датчик давления масла

Фото: iStock

Нечасто, но случается, что причиной появления на "приборке" значка "масленки" является неисправный датчик давления масла. Если вы уверены, что в двигатель залито качественное масло в должном объеме - проведите нехитрый тест: поднимите обороты примерно до 1,5 тысяч в минуту.

Если индикатор "масленка" погаснет, значит с давлением масла все нормально, а вот сам датчик как раз требуется либо чистить, либо менять. На сервисной станции для выявления неисправности датчика, вероятнее всего, используют манометр. Он устанавливается на место датчика, после чего замеряется давление масла.

Залито неподходящее масло

Фото: iStock

Еще одна причина зажигания индикатора "масленка" - использование масла, неподходящего вашему двигателю. Если лампочка загорелась вскоре после замены масла, очень вероятно, что вязкость (степень густоты масляной жидкости) не соответствует характеристикам вашего мотора.

Насос в этом случае начинает качать смазку с повышенной нагрузкой, соответственно давление снижается, и датчики посылают соответствующий сигнал на "приборку". Похожая ситуация может возникнуть по мере эксплуатации автомобиля и загрязнении масла - в этом случае тоже может сработать датчик давления масла, и "масленка" подмигнет вам с "приборки".

Неисправность масляного насоса

Фото: iStock

При любом типе используемого масляного насоса при выходе его из строя, в системе возникнет падение давления, и, соответственно электроника оповестит об этом водителя.

Добавим, что индикатор "масленка" могут зажечь также и более серьезные проблемы в силовой линии. Выход из строя редукционного клапана, забитые масляные каналы, износ поршней и цилиндров - лишь некоторые из возможных сценариев. Однако в любом случае, убедитесь сначала, что масло на щупе двигателя находится между отметками MIN и MAX, а также осмотрите моторный отсек на предмет протечек. В остальных случаях за неимением обширного опыта лучше отправиться на сервис.