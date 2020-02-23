Император Японии отменил празднование 60-летия из-за короновируса

Новый император Японии Нарухито, вступивший на престол в 2019 году, отметил 23 февраля свое 60-летие. Однако из-за коронавируса, распространяющегося в Японии, было отменено публичное празднество, во время которого миллионы людей приходят к императорскому дворцу в центре Токио, чтобы поприветствовать монарха, представителя самой древней на планете императорской династии.

За два дня до юбилея его величество выступил с речью на пресс-конференции и Императорской резиденции Акасака в японской столице, где пообещал "прилагать все усилия, чтобы выполнять свой долг в качестве символа нации, работая над собой, всегда учитывая чувства других людей".

Также его величество выразил сочувствие всем заболевшим коронавирусом и их семьям, и пожелал им скорейшего выздоровления.

Нарухито выразил надежду, что распространение болезни не помешает проведению летней Олимпиады в Токио в этом году.