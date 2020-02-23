Логинов не будет возвращать изъятые итальянской полицией вещи

Российский биатлонист Александр Логинов в интервью RT рассказал в подробностях об обысках итальянской полиции у него в номере. Также Логинов объяснил отказ от участия в сегодняшнем масс-старте на чемпионате мира в Антхольце.

По словам спортсмена, в отель вместе с полицией приехал консул. "На часы я не смотрел. Было час или полвторого ночи. Все было весьма дружелюбно, но уже после эстафеты я понял: с физикой все хорошо, а концентрация на нуле. Потому и решил сняться", - говорит Логинов.

Александр отметил, что он не будет пытаться вернуть изъятые полицией вещи. У россиянина забрали телефон и ноутбук.

"Не буду пытаться вернуть их. Для начала - сейчас мне никто не даст ответ, как долго мои вещи будут находиться в полиции. Я просто хочу как можно быстрее вернуться домой к семье. Надо бы неделю отдохнуть, прежде всего психологически", - подчеркнул Логинов.

Ранее сообщалось, что материалы по делу Логинова и его личного тренера находятся в прокуратуре Больцано.