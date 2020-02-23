Логинов не примет участие в масс-старте на ЧМ

В воскресенье женской и мужской гонками с общего старта завершится программа чемпионата мира по биатлону в Италии. Увы, лидер российской команды, принесший золото и бронзу на этом турнире, Александр Логинов на старт не выйдет.

Как сообщает ТАСС со ссылкой на тренерский штаб команды, такое решение принято из-за последних событий, а именно обыска в расположении команды и травли Логинова со стороны ряда соперников и зрителей.

Ранее в субботу перед эстафетной гонкой в номере и автомобиле россиянина итальянские полицейские провели обыски, но так и не нашли никаких доказательств того, что Логинов мог принимать запрещенные препараты.

В итоге в субботу спортсмен заявил, что может завершить карьеру, если не прекратится эта травля, ведь он свое наказание за допинг уже давно отбыл и сейчас совершенно чист.

В мужской гонке сборную России представят Матвей Елисеев и Никита Поршнев, у женщин - Екатерина Юрлова-Перхт.