Обновленный Hyundai Solaris. Дилеры оценили перспективы корейского седана

В свое время Hyundai Solaris совершил настоящую революцию на российском рынке, став первой иномаркой, которая смогла обогнать по продажам продукцию АвтоВАЗа. Однако в последние годы спрос на эту модель неуклонно снижается. Дилеры марки рассказали, сможет ли "Солярис" вернуть утраченные позиции после недавнего обновления.

И все-таки не клон

На этой неделе компания Hyundai начала производство в России рестайлингового седана Solaris, который поступит в продажу уже в следующем месяце. Как оказалось, новинка имеет существенные отличия от китайской модели Hyundai Verna, пережившей обновление прошлой осенью. Так, в ходе глубокого рестайлинга "Солярис" приобрел более спортивные черты благодаря изменившемуся виду переднего бампера и хищно прищуренных фар, соединенных с новой, более крупной решеткой радиатора, получившей ячеистую структуру.

Как считает директор по развитию ГК "Аларм-Моторс" Денис Цепелев, внешний облик Hyundai Solaris стал смотреться более агрессивным, что привлечет дополнительный интерес к нему тех клиентов, кто не находил этого качества в предыдущей версии.

Салон автомобиля изменился по последней моде - сенсорный дисплей медиасистемы увеличился до 8 дюймов и теперь возвышается над передней панелью. А сама "мультимедийка" стала поддерживать интерфейсы Apple CarPlay и Android Auto, дополнена портами USB и AUX, и в том числе оборудована встроенной системой Яндекс.Авто, которая включает в себя Яндекс.Навигатор и голосового помощника "Алису". Правда, все эти новшества в интерьере относятся только к старшим комплектациям модели.

"Небазовые" изменения

Обновленный Solaris будет по-прежнему предлагаться в четырех комплектациях - Active, Active Plus, Comfort и Elegance, а позже также появится особая версия Special Edition. Стандартное оснащение модели осталось практически без изменений, поэтому стартовый ценник на автомобиль подрос не сильно, на 9 тысяч, составив 765 тыс. рублей. В начальной комплектации Active автомобиль имеет фронтальные подушки безопасности, систему управления стабилизацией, включая электронную систему стабилизации и антипробуксовочную систему, датчики мониторинга давления в шинах, регулировку сиденья водителя по высоте и рулевой колонки, передние электростеклоподъемники с подсветкой кнопок, 15-дюймовые стальные диски и пр.

А вот у старших комплектаций обновленного "Соляриса", которые получили расширенный набор оборудования, прибавка в цене доходит до 38 тыс. рублей по сравнению с дореформенной версией модели. В максимальном оснащении стоимость автомобиля достигает 1 млн 184 тыс. рублей. Среди новшеств - электропривод складывания боковых зеркал, удаленный запуск двигателя, передний парктроник, электропривод поясничной поддержки передних кресел, функция беспроводной зарядки, дополнительные USB-розетки для задних пассажиров.

По мнению Дениса Цепелева, произошедшие изменения в части комфорта и внешнего вида помогут укрепить позиции Hyundai Solaris среди конкурентов и придать необходимый импульс для роста продаж.

Линейка силовых агрегатов обновленного Hyundai Solaris осталась прежней и включает двигатели объемом 1,4 л (100 л.с.) и 1,6 л (123 л.с.), которые работают в сочетании с 6-ступенчатой механической или автоматической трансмиссией. Кстати, с будущего года модель будет оснащаться моторами российского производства, чей выпуск наладят на строящемся сейчас в Санкт-Петербурге двигательном заводе Hyundai.

По следам былой славы

Стоит отметить, что Hyundai Solaris вошел в историю российского авторынка как первая иномарка, сместившая с первой строчки рейтинга продаж продукцию АвтоВАЗа по итогам 2016 года. Правда, в том же году "Солярис" стал делить сборочную линию с кроссовером Creta, и уже в 2017-м "пальма первенства" перешла модели Kia Rio, которая имеет большие производственные мощности. В дальнейшем, напомним, АвтоВАЗ взял реванш у "корейцев": в 2018 году лидером продаж стала Lada Vesta, а в 2019-м - Granta.

Однако Hyundai Solaris с тех пор утратил лидерство и среди иномарок, причем последние два года он уступает по продажам также кроссоверу Creta. Таким образом, место "Соляриса" в рейтинге российских бестселлеров определяется, прежде всего, распределением мощностей для выпуска своих моделей самой компанией Hyundai. Между тем, дилеры марки ожидают увеличения спроса в связи с выходом обновленной версии "Соляриса".

"Hyundai Solaris всегда вызывает интерес у клиентов, а с рестайлингом автомобиль выглядит очень интересно и современно. Седан остался доступным по цене, он хорошо оснащен даже в базовой версии и зарекомендовал себя как надежный автомобиль. У него большой багажник, просторный салон и экономичные моторы. Также мы ожидаем увеличения спроса после выхода третьего поколения модели", - говорит генеральный директор АвтоСпецЦентр Hyundai Дмитрий Чайковский.