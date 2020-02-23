Отслужили: сколько стоят подержанные внедорожники, пришедшие из армии

Многие уже и забыли, но автомобили нужны не только для того, чтобы с комфортом перемещать владельца и его семью из дома на работу и по выходным на дачу. Большое количество машин имеет специальные задачи - пожарные, медицинские или правоохранительные. Как правило, такие авто строятся на базе гражданских автомобилей, но со специальным оборудованием. Однако есть авто, построенные по обратной схеме: их изначально разрабатывали для службы, а уже потом они попали на гражданский авторынок. Речь, конечно, про военные внедорожники. Сколько они сегодня стоят и что из себя представляют.

УАЗ "Хантер"

Фото: Николай Хижняк / РИА Новости

Годы выпуска: 2003 - н.в.

Двигатели: бензиновые - 2.7 и 2.9, дизельные - 2.2 и 2.4

Стоимость: 100 000 - 1 500 000 рублей

Советский военный внедорожник УАЗ-469 образца 1972 года, который всеми правдами и неправдами дожил до наших дней. В новом состоянии является самым дешевым вездеходом в классе.

У автомобиля богатейшая история и очень сложная судьба. За время выпуска модель подверглась бесчисленному количеству модернизаций, так что найти два одинаковых УАЗа почти невозможно. Главными отличительными чертами внедорожника является великолепная проходимость, выносливость и ремонтопригодность при очень плохом качестве исполнения и почти полном отсутствии ездового комфорта.

На вторичном рынке встречается в полярных состояниях - от полумертвых экземпляров стоимостью около ста тысяч рублей до тюнинговых внедорожных монстров ценой под два миллиона. При этом до конца починить УАЗ все равно невозможно - в течение эксплуатации в нем без конца что-то будет ломаться в абсолютно случайном порядке.

Самым надежным из двигателей считается редкий польский дизель Andoria, самым простым в ремонте - отечественный бензиновый агрегат ЗМЗ-4091 объемом 2.7 литра. Большая часть автовладельцев прекрасно отдает себе отчет в том, что это за машина, и покупает ее под конкретные внедорожные задачи. Обо всех нюансах УАЗ "Хантер" - в нашем отдельном материале.

Land Rover Defender

Фото: Пресс-служба Land Rover.

Годы выпуска: 1990 - 2016

Двигатели: дизельные - 2.2, 2.4 и 2.5, бензиновый - 4.0

Стоимость: 350 000 - 4 200 000 рублей

Легендарный британский внедорожник, который изначально для армии не создавался, но появлению которого поспособствовала Вторая мировая война и который именно благодаря армии получил мировое распространение и создал свой имидж. Отличительной особенностью машины является мало изменившийся с 1948 года дизайн и алюминиевый кузов, не подверженный коррозии. Название Defender появилось только в 1990 году.

Как и любой автомобиль, ориентированный на армию, Defender отличается аскетичным интерьером и минимальным комфортом при исключительных внедорожных способностях.

На вторичном рынке сегодня встречается в трех и пятидверных исполнениях, а также в кузове пикап. За время выпуска Defender оснащался большим количеством двигателей, из которых россияне больше всего знакомы с дизельными агрегатами. Самый старый - 2.5-литровый дизель, который сегодня можно найти как в атмосферном, так и в турбированном варианте. Самые распространенные двигатели - 2.4-литровый и 2.2-литровый турбодизели от Ford Transit. В редчайших случаях можно встретить бензиновые варианты из США как правило с двигателем 4.0 и даже автоматическими коробками передач.

Несмотря на культовый статус, Defender не отличался особой надежностью, из-за чего машина (да и вся марка Land Rover в целом) обросла едкими шуточками. У внедорожника постоянно текли всевозможные сальники и прокладки, доставляла хлопоты полноприводная трансмиссия и коробка передач, регулярно ломались узлы рулевого управления, был отвратительно собран интерьер, а алюминиевый кузов не ржавел, зато быстро окислялся и крошился.

При том, что компания Land Rover позиционируется как премиальная, а сам Defender имеет имидж легенды, главным недостатком внедорожника является не самая демократичная цена. Более-менее приличные экземпляры двадцатилетней давности стоят сегодня не менее 500 000 рублей, а свежие образцы пяти-шестилетнего возраста порой продаются дороже, чем новый Land Cruiser Prado.

Jeep Wrangler

Фото: Пресс-служба Jeep.

Годы выпуска: 1987 - н.в.

Двигатели: дизельный - 2.8, бензиновые - 2.5, 3.6, 3.8, 4.0

Стоимость: 350 000 - 3 500 000 рублей

Гражданский потомок легендарного Willys MB, который был создан специально для армии США и стал родоначальником чуть ли не всех легких внедорожников XX века, в том числе и отечественных. На сегодняшний день существует уже в четырех поколениях, имеет культовый статус, премиальное позиционирование и, главное - имидж шоу-стоппера. Проще говоря, Jeep Wrangler благодаря нетривиальному дизайну и ярким окрасам чаще покупают, чтобы выделиться из толпы, а не для того, чтобы покорять бездорожье. Из-за этого на вторичном рынке немало экземпляров в ухоженном состоянии. Регулярно становится основой для безумных тюнинг-проектов.

В большинстве случаев встречается с бензиновыми моторами, самыми распространенными из которых являются V-образные "шестерки". Как и любой "американец" - очень прожорливый. С точки зрения надежности Wrangler заслужил достаточно хорошую репутацию, однако от типично американских недугов не избавился: может постоянно требовать всевозможного мелкого ремонта из-за использования не самых дорогих комплектующих (в Америке Wrangler не считается премиальным и стоит на наши деньги от 1,7 млн рублей).

Всевозможные сайлент-блоки, прокладки, сальники, ремни, датчики будут время от времени требовать замены. Дизель может докучать неисправностями ТНВД и системы EGR. При частой эксплуатации на бездорожье стоит регулярно проверять "раздатку". Максимально частая замена масла во всех агрегатах будет способствовать долгой беспроблемной жизни.

Как и в случае с Land Rover Defender, американский Wrangler недешев на вторичном рынке. Средняя цена 10-летних экземпляров с пробегом хорошо за 100 тыс.км - около 1,5 миллионов рублей.

Mercedes-Benz G-Class или Gelandewagen

Фото: Пресс-служба Mercedes-Benz.

Годы выпуска: 1979 - н.в.

Двигатели: дизельные - 3.0, 3.5, 4.0, бензиновые - 2.3, 3.0, 3.2, 5.0, 5.5

Стоимость: 350 000 - 8 000 000 рублей

Совместная разработка австрийской компании Steyr-Daimler-Puch (ныне Magna-Steyr) и Mercedes-Benz, созданная по заказу иранского шейха для всевозможных армейских нужд. В последствии заступила на службу и в армию Германии в виде внедорожника Mercedes-Benz Wolf. Имеет массу военных и гражданских модификаций, в том числе, эксклюзивных заводских тюнинговых исполнений. Один из самых дорогих внедорожников мира. В России Mercedes-Benz G-class имеет особое уважение среди "авторитетных" автовладельцев. Кстати, имя "Гелендваген" - это просто перевод на немецкий язык слова "внедорожник".

Несмотря на кондовую конструкцию, статусный Mercedes-Benz G-Class сложный и очень дорогой в эксплуатации автомобиль. Из-за исключительной функциональности и внедорожности, особенностей военной компоновки, немалой массы и попыток совместить все это с роскошью и комфортом легковых моделей Mercedes-Benz, Gelandewagen требует от владельца заботы и регулярной профилактики, иначе разорительный ремонт гарантирован.

За время выпуска на G-class побывали все основные двигатели и коробки передач Mercedes-Benz. Каждая агрегатная пара - это отдельная история. Если в двух словах, то машины 90-х годов нужно искать с бензиновым двигателем серии М104 объемом 3.2 литра - один из самых удачных двигателей "Мерседеса". Разнообразие выносливых дизелей у G-class куда выше, начиная с серий ОМ606 и ОМ612. Самый неудачный дизель "Гелика" - 4.0-литровый с обозначением G400 CDI. В особом статусе находятся форсированные "восьмерки" AMG.

Если говорить в целом, то покупать Gelandewagen старше 20 лет - то еще удовольствие. Учитывая износ почти всех систем, на восстановление может уйти стоимость еще одной машины. Все, конечно, будет зависеть от эксплуатации предыдущего хозяина. Богатство первого владельца никаких гарантий не дает - машина порой покупалась просто под убой. И не забываете, что "Гелик" был особо любим в криминальных кругах, так что технические проблемы могут оказаться не самой большой головной болью.

Приличный 10-летний экземпляр с проверенной историей из одних рук обойдется около 2,5 миллионов рублей.

Hummer H1

Фото: Пресс-служба Hummer.

Годы выпуска: 1992 - 2006.

Двигатели: дизельные - 6.2, 6.5, 6.6, бензиновый - 5.7

Стоимость: 4 000 000 - 7 500 000 рублей

Это скорее не автомобиль, а голливудская звезда боевиков. Гражданская версия армейского многоцелевого внедорожника Humvee. В России имеет статус редкого полуколлекционного эксклюзива. Из-за особенностей конструкции, а именно непропорциональной ширины и размещения всевозможных технических узлов в кабине, крайне неудобен для повседневной эксплуатации.

Машина обладает впечатляющими внедорожными способностями и чисто военными конструктивными особенностями вроде системы централизованной подкачки шин. Двигатели на "Хаммер" ставились только V8 - один бензиновый и несколько модификаций дизельных.

Об особенностях эксплуатации говорить сложно, поскольку единичные российские экземпляры имеют небольшие пробеги, эксплуатируются как выставочные, коллекционно-парадные автомобили выходного дня и находятся, как правило, на клубном обслуживании.

Намного больше можно было бы сказать про модели Hammer H2 и H3, которые были созданы по мотивам H1, но только к армии они не имеют никакого отношения.

Кстати, по мотивам внедорожника Hummer свои автомобили создали Lamborghini и Toyota. Итальянский аналог назывался LM002, а японский - Mega Cruiser. Обе машины встречаются штучно, причем итальянская стоит космических денег.