На биатлониста Логинова заведено уголовное дело в Италии

Глава союза биатлонистов России (СБР) Владимир Драчев сообщил, что в Италии возбуждено уголовное дело против Александра Логинова и его тренера Александра Касперовича.

"Это грозит разбирательствами. Почти сутки мы пробыли в полицейском участке, а с понедельника начнутся процессуальные действия. Гаджеты, телефоны - все будет просмотрено", - приводит слова Драчева "Спорт-Экспресс".

Напомним, что в субботу в Антхольце полиция обыскала номера Логинова, Касперовича и Евгения Гараничева. Все это происходило в шесть утра по итальянскому времени. У Логинова отобрали мобильный телефон и ноутбук.

Из-за всей этой ситуации Александр отказался от участия во вчерашнем масс-старте. Спортсмен подчеркнул, что он психологически не готов выйти на гонку и что хочет как можно скорее вернуться к семье.