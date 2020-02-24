В офф-программе фестиваля "Золотая маска" покажут 12 спектаклей

Спектакль "Ревизор" театра "Суббота" откроет в понедельник внеконкурсную программу фестиваля "Золотая Маска". Всего в афише "Маски Плюс" - 12 постановок российских театров из Москвы, Санкт-Петербурга, Твери, Красноярска, Перми, Омска, а также города Буинск и села Большая Атня в Татарстане. С 24 февраля по 12 марта состоятся 15 показов спектаклей.

Кураторы проекта - театральные критики Оксана Ефременко, Нияз Игламов и Оксана Кушляева отмечают, что эти спектакли хоть не вошли в основной конкурс, но "фиксируют важные тенденции, еще не ставшие мейнстримом, однако все больше заявляющие о себе в театральном процессе".

В первую очередь, они обращают внимание на "репертуарный переворот", когда "классические произведения становятся актуальными высказываниями о современности, а пьесы на актуальные темы звучат как классические тексты". Как итог, современная пьеса все чаще выходит на большую сцену, а театральная классика перемещается в камерные залы. Так, "Ревизор" Андрея Сидельникова и "Чайка" Петра Шерешевского благодаря оригинальным прочтениям звучат как актуальные высказывания о современности. А пьеса обладателя "Золотой Маски", драматурга Дмитрия Данилова "Человек из Подольска" приобретает черты классического текста, с которым умело и свободно обращается Никита Гриншпун в "Пятом театре" (г. Омск).

Также кураторы предлагают поразмышлять о так называемом феминистском повороте в театре. Спектакль "Locker Room Talk" столичного Центра им. Вс. Мейерхольда и "Topgirls" Социально-Художественного театра из Санкт-Петербурга станут отличным поводом поговорить о перспективах феминизма и активистского театра в нашей стране. Тему продолжит Елизавета Бондарь, которая поставила в Тверском ТЮЗе спектакль "Тверь-Тверь", посвященный городу и его жителям.

Но, пожалуй, главной темой станет развитие театрального дела в малых и сверхмалых городах, где население исчисляется всего-то десятками тысяч человек. Зрителей ждут спектакль "Фронтовичка", который везет в столицу село Большая Атня, и "Папоротник" из Буинска.

В программе "Маски Плюс" также представлены театры, которые начинали свой путь как студийные или любительские коллективы. Так, пермский театр "Новая драма" Марины Оленевой покажет спектакль "Летели качели", который уже успел собрать высшие награды региональных фестивалей. А театр "Мастерская" из Санкт-Петербурга привезет в Москву свою "Утиную охоту".

Программа "Маска Плюс", которая проходит при поддержке Министерства культуры Российской Федерации и Департамента культуры Правительства Москвы, - это не просто показы спектаклей, но еще и традиционные обсуждения со зрителями и большая профессиональная дискуссия, которая в этом году будут посвящена развитию театров в малых и сверхмалых городах. Этот непростой разговор, по словам организаторов, объединит руководителей 29 театральных коллективов из Альметьевска, Ачинска, Большой Атни, Буинска, Глазова, Кудымкара, Лесосибирска, Лысьвы, Минусинска, Мичуринска, Мотыгино, Набережных Челнов, Нижнего Тагила, Новокуйбышевска, Новошахтинска, Нюрбы, Нягани, Орска, Прокопьевска, Рыбинска, Саров, Сарапула, Серова, Старого Оскола, Советска, Тары и Шарыпова.