Шесть провинций КНР понизили уровень ЧС из-за коронавируса

Сразу шесть провинций Китая в понедельник понизили наивысший уровень реагирования на ЧС, объявленный с 24 января почти на всей территории КНР из-за эпидемии пневмонии, которая была вызвана новым коронавирусом COVID-19.

Как правило, наивысший I уровень реагирования объявляется в случае особо крупных чрезвычайных ситуаций, связанных со здоровьем населения. По данным местных властей, провинции Гуандун и Шаньси понизили уровень реагирования до II, а провинции Ляонин, Гуйчжоу, Юньнань и Ганьсу до III, пишет РИА Новости.

Ранее, в воскресенье, власти 21 региона Китая сообщили, что за 22 февраля на их территории не было зафиксировано ни одного нового случая заражения коронавирусом.

По последним данным, в Китае общее число инфицированных COVID-19 составляет 77,2 тысячи, выздоровели 24,7 тысячи пациентов. Число жертв увеличилось до 2,6 тысячи. Случаи заражения выявлены в 29 странах, включая Россию.