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Рубрика: В мире

Блумберг потратил на президентскую кампанию более 500 миллионов долларов

Майкл Блумберг. Фото: AP Photo/Rick Bowmer Майкл Блумберг. Фото: AP Photo/Rick Bowmer
Майкл Блумберг. Фото: AP Photo/Rick Bowmer

Экс-мэр Нью-Йорка Майкл Блумберг, участвующий в президентской гонке, потратил уже более полумиллиарда долларов на свою кампанию. Такие данные распространила компания Advertising Analytics, занимающаяся подсчетом оплаченного кандидатами рекламного времени.

Фото: AP Photo/Evan Vucci
Трамп обвинил Блумберга в попытке купить участие в выборах

По ее данным, общая сумма рекламы Блумберга по всем медиа составляет 509 512 884 доллара, пишет РИА Новости. В середине февраля стало известно, что бывший мэр Нью-Йорка потратил уже полтора миллиона долларов на рекламу в Instagram. Миллиардер оплачивает услуги примерно 30 человек, которые активно публикуют агитационные материалы, причем в яркой и запоминающейся форме.

Ранее Блумберг выступил с заявлением, что тратит все свои деньги на то, чтобы избавиться от Трампа, а в президенты идет с целью "нанести ему поражение и восстановить Америку". Блумберг претендует на выдвижение в президенты США от Демократической партии. Отметим, что 59-е выборы состоятся третьего ноября этого года.

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