Блумберг потратил на президентскую кампанию более 500 миллионов долларов

Экс-мэр Нью-Йорка Майкл Блумберг, участвующий в президентской гонке, потратил уже более полумиллиарда долларов на свою кампанию. Такие данные распространила компания Advertising Analytics, занимающаяся подсчетом оплаченного кандидатами рекламного времени.

По ее данным, общая сумма рекламы Блумберга по всем медиа составляет 509 512 884 доллара, пишет РИА Новости. В середине февраля стало известно, что бывший мэр Нью-Йорка потратил уже полтора миллиона долларов на рекламу в Instagram. Миллиардер оплачивает услуги примерно 30 человек, которые активно публикуют агитационные материалы, причем в яркой и запоминающейся форме.

Ранее Блумберг выступил с заявлением, что тратит все свои деньги на то, чтобы избавиться от Трампа, а в президенты идет с целью "нанести ему поражение и восстановить Америку". Блумберг претендует на выдвижение в президенты США от Демократической партии. Отметим, что 59-е выборы состоятся третьего ноября этого года.