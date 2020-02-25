Богатейшие люди мира за сутки потеряли 139 миллиардов долларов

Самые богатые люди мира за сутки потеряли миллионы долларов. А у некоторых потери исчисляются десятизначными цифрами.

Например, гендиректор Louis Vuitton Moet Hennessy Бернар Арно и глава Amazon Джефф Безос лишились по 4,8 миллиарда долларов каждый. Состояние главы Facebook Марка Цукерберга сократилось на 3,48 миллиарда долларов.

Виной всему - значительное снижение котировок на фондовых торгах в США и азиатских странах из-за опасений, что распространение нового коронавируса COVID-19 может нанести ущерб мировой экономике.

Ранее глава Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебрейесус заявил, что вспышка заболевания имеет потенциал пандемии. Он призвал все государства быть готовыми к худшему варианту развития событий, при этом каждая страна должна сама оценивать риск.