"Случаев инфицирования граждан России, находящихся в Италии, не зафиксировано. Обращений от росграждан в посольство и генеральные консульства России в Италии по этому вопросу не поступало", - говорится в сообщении дипмиссии.

Однако в посольстве также рекомендовали россиянам воздержаться от поездок в регионы, где было зафиксировано наибольшее число зараженных. Это касается в основном северных областей Италии, в особенности Ломбардии, Венето, Пьемонта и Эмилии-Романье.

Дипмиссия также призвала граждан России, находящихся на территории Италии, при малейших симптомах коронавируса сразу же обращаться по единому телефону итальянских экстренных служб для своевременной диагностики.

Напомним, что, по данным итальянского минздрава, на конец дня 24 февраля в стране были выявлены 229 случаев заражения COVID-2019, шестеро из зараженных скончались.