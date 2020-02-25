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25.02.2020 02:23
Рубрика: В мире

Канадцы собрали 2,5 миллиона семьям погибших в авиакатастрофе в Иране

Жители Канады собрали 2,5 миллиона долларов США родственникам погибших в авиакатастрофе 8 января этого года.

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Напомним, принадлежащий компании "Международные авиалинии Украины" Boeing 737, на борту которого находились 176 человек, был по ошибке сбит иранскими военными. Лайнер упал через несколько минут после взлета недалеко от Тегерана.

Погибли граждане Афганистана, Германии, Ирана, Канады и Украины, а также подданные Великобритании и Швеции. В Канаде был организован сбор средств для родных 57 погибших граждан страны. "Спасибо за вашу щедрость. Собрано более трех миллионов канадских долларов для семей PS752", - написал глава МИД Канады Франсуа-Филипп Шампань.

В мире Северная и Центральная Америка Канада В мире Ближний Восток Иран Крушение украинского Boeing в Иране

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