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Текст:   Роман Маркелов 
16:25 25.02.2020

Минфин не исключил ипотеку ниже 8 процентов до конца года

Средние ипотечные ставки в России могут опуститься ниже 8% к концу 2020 года, даже если Банк России сохранит ключевую ставку на текущем уровне. Об этом заявил замминистра финансов Алексей Моисеев.
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

По его словам, Министерство финансов в ближайшие дни представит правительству доклад о мерах, которые помогли бы снизить ставки по ипотеке, итоговые предложения будут сформированы примерно к середине марта.

Фото: Pixabay
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"Я думаю, что эта задача, которую президент поставил к 2024 году: достичь уровня средней ставки по ипотеке в России ниже 8%, я надеюсь, если все эти меры будут реализованы, мы сможем выйти к этому к концу этого года", - сообщил Моисеев (цитата по РИА Новости).

Ранее Моисеев уже давал схожий прогноз, отмечая, что средний уровень ставок по ипотеке может упасть к концу года до 7-8%. Глава Банка России Эльвира Набиуллина указывала в середине февраля, что текущие средние ставки по ипотеке опустились ниже 9% (то есть это очередной исторический минимум). При этом она прогнозировала, что ставки могут быть ниже 8% до 2024 года (как это предусматривает нацпроект по жилью), если "не случится непредвиденных обстоятельств".

Фото: iStock
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Премьер-министр Михаил Мишустин ранее указывал, что и нынешний уровень ипотечных ставок все еще очень высок и жилищные кредиты нужно делать доступнее.

Банк России объявил об очередном снижении ключевой ставки 7 февраля, теперь она составляет 6%. Тогда же регулятор намекнул, что может продолжить снижать ключевую ставку и дальше. Следующее решение по ставке ЦБ объявит 20 марта.

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