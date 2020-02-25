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25.02.2020 15:00
Рубрика: Видео

Здесь вам не Готэм: в Москве "бэтмобиль" отправили на штрафстоянку

Текст: Вадим Давыденко

Будь ты хоть трижды супергероем и главным защитником Галактики от темных сил, это не освобождает тебя от соблюдения ПДД на дорогах общего пользования. И транспорт свой супергеройский в свободное от подвигов время нужно обязательно поставить на учет в ближайшем МРЭО.

Фото: fastboompro/ instagram.com
В Москве выставили на продажу копию "Бэтмобиля"

Увы, но московский владелец бэтмобиля (точная реплика транспорта Бэтмена, как оказалось, существует как минимум в четырех экземплярах. Остальные, по слухам - в США и ОАЭ) эти простые правила проигнорировал. Поэтому его транспортное средство было задержано за отсутствие регистрационного номера и, несмотря на грозную пушку на переднем бампере (конечно же, копия), отправлено на штрафстоянку.

Кстати, погрузка габаритного транспорта на эвакуатор превратилась в квест, ведь погрузчики рассчитаны на размеры обычных легковушек.

Отечественному Бэтмену, надолго оставшемуся без машины, можно посочувствовать, ведь зарегистрировать столь нестандартное ТС (ширина - 4 метра!), как и гонять на нем по дорогам общего пользования в России физически невозможно. Для чего приобреталась такая дорогая - 55 млн рублей по самым скромным прикидкам - игрушка, владельцам обычных авто понять невозможно.

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#видео #авто