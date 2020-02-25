В Омске завели дело на полицейских, задержавших музыканта с наркотиками

Следственный комитет возбудил уголовное дело в отношении сотрудников полиции, проводивших оперативно-розыскные мероприятия в отношении омского музыканта, задержанного с наркотиками. В последствии он был найден мертвым на железнодорожных путях.

Уголовное дело возбуждено по факту превышения должностных полномочий неустановленными сотрудниками отдела полиции №7 УМВД России по городу Омску. Постановление о возбуждении дела опубликовал в своем Instagram омский депутат Дмитрий Петренко, к которому погибший обращался за помощью. Источник "РГ" в силовых структурах подтвердил подлинность документа.

"В ходе предварительной проверки были получены данные о том, что в ходе оперативно-розыскных мероприятий допущен ряд процессуальных нарушений при изъятии наркотических средств и оформлении процессуальных документов", - говорится в постановлении.

- В интересах следствия мы пока не даем комментарии по данному делу, - сообщила "РГ" представитель СУ СКР по Омской области Лариса Болдинова.

В омской полиции уголовное дело также не комментируют.

Напомним, омский музыкант Дмитрий Федоров на своей странице в соцсети рассказал, что 15 декабря на улице его остановили двое сотрудников Росгвардии. Они объяснили, что подозревают его в распространении наркотиков. По словам Федорова, в ходе обыска ему подбросили несколько свертков с неизвестным веществом. Затем его доставили в отдел полиции, где сутки не разрешали позвонить родственникам и адвокату. Дмитрий попросил помощи у общественности, но вскоре был найден мертвым на железнодорожных путях.

Как выяснилось в ходе проверки, омич оказался в колее железнодорожных путей перед приближением поезда. Машинист подавал ему звуковые сигналы, но тот на них не реагировал. Бригады предприняла попытку экстренного торможения, но из-за небольшого расстояния избежать наезда не удалось.