Новости

В Петербурге заведующего морга отстранили за вечеринку со стриптизом 16:55
Рамзан Кадыров провел бой на ринге с Александром Емельяненко 16:50
СМИ: В Австрии зафиксированы два случая заражения коронавирусом 16:49
Трамп: Разведка не сообщала о вмешательстве РФ в грядущие выборы 16:44
Шоу "Классика на Дворцовой" признали лучшим музыкальным событием 16:41
Элайджа Вуд впервые стал отцом и бросил курить 16:40
Российский пловец установил рекорд Гиннесса по подледному плаванию 16:35
Суд арестовал второго обвиняемого по делу об убийстве вора в законе Япончика 16:25
Харрисон Форд объяснил причину проволочки с "Индианой Джонсом 5" 16:22
Волгоградские овощи вытеснили украинскую продукцию из Беларуси 16:20
Собянин увеличил размер выплат ко Дню Победы в Москве в 2,5 - 3 раза 16:18
Мишустин назвал ключевые задачи правительства 16:17
Зеленский поручил погасить задолженность по зарплатам шахтерам до мая 16:12
Стало известно, что уничтожило "город богов" Теотиуакан 16:07
ЕК: Европа может приостановить действие Шенгена из-за коронавируса 16:06
В мэрии Новосибирска прошли обыски по делу о подлоге 16:04
РПЦ начала устанавливать видеокамеры в храмах 16:01
Объявлены российские цены на большой кроссовер Chery Tiggo 8 16:00
В Омске завели дело на полицейских, задержавших музыканта с наркотиками 15:59
Ижевск и Минск подписали соглашение о сотрудничестве 15:50
Замминистра здравоохранения Ирана заразился коронавирусом 15:42
Уральцы потеряли 90 миллионов с банковских карт из-за кибермошенников 15:41
На Урале после контакта с ВИЧ-пациентом госпитализирован фельдшер 15:40
Вышел трейлер "Сибири" Абеля Феррары 15:40
В Турции найдены следы цивилизации, о которой не знала наука 15:36
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Существует ли связь между зимней и летней погодой
Существует ли связь между зимней и летней погодой
Что не пропустить по ТВ на текущей неделе
Что не пропустить по ТВ на текущей неделе
Масленица: главный смысл недели и как ее правильно провести
Масленица: главный смысл недели и как ее правильно провести
25.02.2020 15:59
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

В Омске завели дело на полицейских, задержавших музыканта с наркотиками

Текст: Наталья Граф (Омск)

Следственный комитет возбудил уголовное дело в отношении сотрудников полиции, проводивших оперативно-розыскные мероприятия в отношении омского музыканта, задержанного с наркотиками. В последствии он был найден мертвым на железнодорожных путях.

Суд арестовал полицейских по "делу Голунова"

Уголовное дело возбуждено по факту превышения должностных полномочий неустановленными сотрудниками отдела полиции №7 УМВД России по городу Омску. Постановление о возбуждении дела опубликовал в своем Instagram омский депутат Дмитрий Петренко, к которому погибший обращался за помощью. Источник "РГ" в силовых структурах подтвердил подлинность документа.

"В ходе предварительной проверки были получены данные о том, что в ходе оперативно-розыскных мероприятий допущен ряд процессуальных нарушений при изъятии наркотических средств и оформлении процессуальных документов", - говорится в постановлении.

- В интересах следствия мы пока не даем комментарии по данному делу, - сообщила "РГ" представитель СУ СКР по Омской области Лариса Болдинова.

В омской полиции уголовное дело также не комментируют.

Кабмин поддержал запрет на возбуждение дел о сбыте наркотиков без факта их передачи

Напомним, омский музыкант Дмитрий Федоров на своей странице в соцсети рассказал, что 15 декабря на улице его остановили двое сотрудников Росгвардии. Они объяснили, что подозревают его в распространении наркотиков. По словам Федорова, в ходе обыска ему подбросили несколько свертков с неизвестным веществом. Затем его доставили в отдел полиции, где сутки не разрешали позвонить родственникам и адвокату. Дмитрий попросил помощи у общественности, но вскоре был найден мертвым на железнодорожных путях.

Как выяснилось в ходе проверки, омич оказался в колее железнодорожных путей перед приближением поезда. Машинист подавал ему звуковые сигналы, но тот на них не реагировал. Бригады предприняла попытку экстренного торможения, но из-за небольшого расстояния избежать наезда не удалось.

Происшествия Правосудие Следствие Филиалы РГ Сибирь СФО Омская область Омск

Главное сегодня

ЕК: Европа может приостановить действие Шенгена из-за коронавируса
Кремль подтвердил встречу Путина с рабочей группой по поправкам в Конституцию
В Госдуме назвали цель призывов в США к новым санкциям против России
Похороны маршала Дмитрия Язова пройдут 27 февраля
Курс доллара поднялся до 65 рублей
Профилактика
Профилактика
Камеры научились узнавать лица и сократили число автоугонов
Безопасность
Безопасность
Как распознать письма от кибермошенников