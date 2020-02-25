Шоу "Классика на Дворцовой" признали лучшим музыкальным событием

Петербургское шоу "Классика на Дворцовой" получило премию в области событийного маркетинга и коммуникаций Best experience marketing awards в номинации "лучшее музыкальное событие".

Большой концерт звезд оперы и балета уже семь лет проходит на Дворцовой площади Санкт-Петербурга в День города, собирая тысячи зрителей.

В последней "Классике на Дворцовой" 26 мая 2019 года приняли участие Ильдар Абдразаков, Вероника Джиоева, Рене Барбера, Мария Алеида, Артуро Чакон-Крус, Мария Мудряк, Екатерина Сергеева, Алексей Лавров. Сценическое действо украсили артисты Театра Аллы Духовой Todes и Театра балета имени Леонида Якобсона, чемпионы мира по латиноамериканским танцам, танцевально-спортивный клуб "Дуэт" из Перми и артисты балета петербургских театров.

Создатели шоу гордятся новейшими сценическими технологиями и серьезным подходом к оформлению.

- В прошлом году в процессе подготовки и утверждения видеодекораций художниками было создано свыше 130 эскизов, вовлекших зрителей в единое виртуальное пространство образов, зарисовок, пейзажей и интерьеров по мотивам произведений мирового искусства, - рассказывают в компании Dance Open, которая организовывает шоу. - Впервые в истории проекта каждая картина масштабного спектакля была в буквальном смысле обрамлена: для живой экспозиции "Классики" изготовили художественные рамы. Чтобы их вырезать, фрезерный станок прошел путь в 27 километров. За время спектакля артисты сменили более 400 сценических костюмов, достойных самого престижного карнавала мира.

Фото: Пресс-служба Dance Open

Несмотря на ливень и шквалистый ветер, Дворцовая площадь собрала более 150 тысяч зрителей, которые в течение дня посетили двухчасовой концерт классических оперных хитов.

Впоследствии шоу "Классику на Дворцовой" показали в городском и федеральном эфире. Телеверсия концерта, показанная в эфире телеканала "Россия - Культура", вошла в топ-10 по количеству просмотров.