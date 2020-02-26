Air Canada продлила запрет на полеты в Пекин и Шанхай

Компания Air Canada продлила запрет на полеты в Китай до 10 апреля. Это связано с увеличением числа случаев заражения коронавирусом COVID-19. Перевозчик заявил, что продолжит внимательно следить за ситуацией и корректировать график соответствующим образом.

Напомним, Air Canada отменила все свои рейсы в КНР в конце января этого года. Полеты в Пекин и Шанхай были приостановлены до 29 февраля. А первым международным перевозчиком, решившим отказаться от работы на китайском направлении, стала британская авиакомпания British Airways. Она извинилась за доставленные неудобства, отметив, что "безопасность пассажиров и экипажей является для нее приоритетом".