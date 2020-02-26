Чем опасен неравномерный износ шин

Максимальный срок эксплуатации автомобильных шин в России составляет десять лет со дня их выпуска. Однако зачастую резина входит из строя гораздо раньше нормативных сроков эксплуатации.

"Различают несколько разновидностей неправильного износа шин: пилообразный, волнистый, внутренний или внешний, а также локальные ямки на резине. И за каждым следом на колесе - своя неисправность", - утверждают эксперты aif.ru.

Пилообразный износ "елочкой" внутренней части покрышки свидетельствует о неправильном схождении колес. Причиной повреждений могли быть поездки по плохим дорогам или неумело поставленные детали подвески, к примеру, пружины амортизаторных стоек.

Если резина стирается с внутренней стороны только у одного переднего колеса, то возможно требуется заменить один из рычагов подвески спереди. Нарушение их геометрии приводит к незаметному повороту колеса, которое начинает тянуть автомобиль в сторону, в то время как другие колеса следуют строго по своей траектории. В износе внешних сторон колеса чаще всего причиной оказывается сбитый развал.

Износ буграми с образованием на протекторе волнистой поверхности означает - не отбалансирован диск и вышедшие из строя амортизаторы. Волны на протекторе появляются и из-за люфта в подшипниках ступиц или в шарнирах передней подвески.

Самая неприятная причина неравномерного износа покрышек кроется в нарушениях геометрии кузова. Дело в том, что шасси крепится к силовому каркасу, интегрированному в кузов. На кривом кузове выставить правильные углы схода и развала колес невозможно, и автомобиль начинает портить резину.