Наши проекты
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
Все рубрики Власть Экономика В регионах В мире Происшествия Общество Спорт Культура Документы
Тематические проекты
Все спецпроекты Русское оружие Автопарк Digital Кинократия Стиль жизни Живущие в Сити Квадратный метр Дубль дв@ Юридическая консультация
Совместные проекты
Пушкинский конкурс Стань журналистом! Миссия выполнима В МГИМО - с «Российской газетой» Звезды Победы Год литературы
О газете Реклама Подписка Медиацентр Контакты Вакансии Обратная связь Сервисы и приложения
Использование материалов «РГ» Сведения о доходах руководителя Обязательная для публикации информация
RSS
Еще
Легковые авто Тест-драйвы Российский автопром ПДД Видео Страхование Дороги Коммерческий транспорт
26.02.2020 16:03
Рубрика: Легковые авто

Чем опасен неравномерный износ шин

Текст: Николай Грищенко
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Максимальный срок эксплуатации автомобильных шин в России составляет десять лет со дня их выпуска. Однако зачастую резина входит из строя гораздо раньше нормативных сроков эксплуатации.

"Различают несколько разновидностей неправильного износа шин: пилообразный, волнистый, внутренний или внешний, а также локальные ямки на резине. И за каждым следом на колесе - своя неисправность", - утверждают эксперты aif.ru.

Фото: www.gazelleclub.ru
Новую "Газель" впервые сфотографировали на дорогах страны

Пилообразный износ "елочкой" внутренней части покрышки свидетельствует о неправильном схождении колес. Причиной повреждений могли быть поездки по плохим дорогам или неумело поставленные детали подвески, к примеру, пружины амортизаторных стоек.

Если резина стирается с внутренней стороны только у одного переднего колеса, то возможно требуется заменить один из рычагов подвески спереди. Нарушение их геометрии приводит к незаметному повороту колеса, которое начинает тянуть автомобиль в сторону, в то время как другие колеса следуют строго по своей траектории. В износе внешних сторон колеса чаще всего причиной оказывается сбитый развал.

Износ буграми с образованием на протекторе волнистой поверхности означает - не отбалансирован диск и вышедшие из строя амортизаторы. Волны на протекторе появляются и из-за люфта в подшипниках ступиц или в шарнирах передней подвески.

Самая неприятная причина неравномерного износа покрышек кроется в нарушениях геометрии кузова. Дело в том, что шасси крепится к силовому каркасу, интегрированному в кузов. На кривом кузове выставить правильные углы схода и развала колес невозможно, и автомобиль начинает портить резину.

Пользователей Сети поразил водитель, едущий в горящем внедорожнике
Когда МВД получит данные о резко тормозящих автомобилях

5 опасных ошибок при смене и доливе моторного масла: