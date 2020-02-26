Евгения Павлова выиграла золото в суперспринте на ЧЕ в "Раубичах"

Международный союз биатлонистов не ошибся, когда признал в прошедшем сезоне российскую биатлонистку Евгению Павлову лучшим новичком года. В среду на лыжных трассах в белорусских "Раубичах" именно она принесла России золото чемпионата Европы, констатирует БЕЛТА.

Россиянка прошла дистанцию суперспринта за 16 минут 31,8 сек. Серебро у украинки Елены Пидгрушной (отставание 2,8 сек.), а бронза досталась француженке Хлое Шевалье (отставание 5,5 сек.). Что же касается других представительниц сборной России, то Виктория Сливко стала девятой, Ульяна Кайшева показала одиннадцатое время, а Анастасия Поршнева финишировала только 22-й.

У белорусских спортсменок на этот раз ярких результатов не зафиксировано, уточняет агентство. Ирина Кривко замкнула только восьмерку сильнейших (отставание 20,3 сек.). Динара Алимбекова, долгое время лидировавшая, но дрогнувшая на заключительной стрельбе, финишировала 10-й с отставанием 36,0 сек. Анна Сола заняла 20-е место в итоговом протоколе. А всего в финальной гонке стартовали 30 биатлонисток.

Как уже информировал "СОЮЗ", в программу чемпионата Европы включен супермикст и смешанная эстафета. Она состоится 27 февраля, а мужские и женские спринты пройдут 29 февраля. Завершатся состязания в "Раубичах" 1 марта гонками преследования.

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