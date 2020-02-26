Молодой педагог может все: учить детей, петь и даже компоты закатывать

Завуч по воспитательной работе средней школы агрогородка Дитва Лидского района Алеся Назина - коренная горожанка. Детство и юность она провела в городе с красивым именем Лида. Там же родился и вырос ее отец. А вот мама - из деревни неподалеку, поэтому маленькую Алесю на все летние каникулы отправляли к сельской бабушке. На свежий воздух. И не только ее. Первого июня в бабушкиной хате обязательно появлялись все ее девять внуков.

С отличием окончив школу, Алеся поступила в педагогический колледж и через четыре года получила специальность "учитель младших классов".

- Тогда же я познакомилась со своим будущим мужем. Он был из поселка Дитва, его родители в 1978 году переехали сюда из России, откуда-то из-за Урала, - делится историей своей семьи Алеся Ивановна. - Жилья своего у нас не было, но вопрос, где обустраиваться, даже не обсуждался: конечно же, в Дитве! Когда я приехала сюда впервые, поняла, что с удовольствием буду здесь жить и работать. Тут все удобно, компактно расположено, теплые взаимоотношения между людьми, замечательная школа с сильным педагогическим коллективом. Мне первое время пришлось поработать в Лиде, пока я дождалась появления вакансии в деревенской школе.

Поначалу жили в общежитии, позже благодаря льготному кредиту для молодых семей купили квартиру в поселке. Со временем появились дети. Все было хорошо, не хватало только одного: своего дома, хозяйства. Коттедж с городскими удобствами был не нужен. Мечталось о добротной деревянной хате с русской печкой, как у бабушки в детстве. Средств у семьи хватило на то, чтобы купить с рук участок - 25 соток с банькой и хозпостройкой, где в свое время люди держали скот. Здание было построено из хорошего дерева, поэтому молодые люди решили переобустроить его под жилье. Вычистили помещения, поставили печь, разделили на комнаты, привели в порядок внешний вид, во дворе обустроили детскую площадку, место для отдыха. Сделали все сами, никого не просили и не нанимали. Дети трудились наравне со взрослыми. Муж Алеси Ивановны, любитель рыбалки, вырыл озерцо, запустил туда мальков и теперь ловит щуку прямо у дома. Назины привыкли к тому, что в доме у них часто собираются родственники, здесь дорожат семейными связями.

Постепенно обросли хозяйством. Сейчас на подворье - свиньи, куры, а с наступлением тепла - гуси и индюки. Овощи, ягоды, фрукты - со своего огорода. Летом свежие, зимой и по весне закатки. Не приходится покупать даже сладкие напитки. Алеся Ивановна по старинке в сезон обязательно закатывает компоты. В магазине Назины покупают разве что хлеб, молоко да бытовую химию.

По душе педагогу и работа. Уровень Дитвянской средней школы всегда был высоким. Чтобы соответствовать ему, Алесе Ивановне пришлось вдобавок к своему среднему специальному получить еще два высших образования. Заочно выучилась на учителя русского и белорусского языков, позже получила специальность социального педагога. 10 лет занимала эту должность. На собственном опыте убедилась: на селе грамотных и способных детей не меньше, чем в городе. И они так же, как и городские, нуждаются в раскрытии своих возможностей.

- Сегодня в нашей школе 222 ребенка, - рассказывает Алеся. - В городе есть школы, где учится меньше детей. У нас много олимпиадников. По математике, белорусскому языку, трудовому обучению. Мы вводим какие-то конкурсные моменты, стимулируем тех педагогов, которые работают творчески, в полную силу.

Учитель на селе - человек чрезвычайно уважаемый, он образец для подражания. Иногда лишний раз расслабиться не получается. Все должно быть идеальным: от внешности до порядка на подворье, в доме и в семье. Алеся Назина ответственно относится к своему статусу.

А еще она к тому же солистка вокальной группы в местном Доме культуры и депутат сельского совета. И уже привыкла, что односельчане приходят к ней за помощью и советом не только в вопросах воспитания детей.

Сейчас в Дитвянской школе 222 ребенка, и к каждому нужен свой подход.

Арифметика Алеси Назиной

В Дитвянской средней школе хорошая система финансового стимулирования за успешную работу. Поэтому назвать конкретную ежемесячную сумму вряд ли возможно. Алеся Ивановна говорит, что ее доход может считаться средним на фоне доходов остальных жителей поселка. По итогам прошлого года в сфере образования Беларуси средняя зарплата сложилась в размере 830 белорусских рублей - примерно 26 тысяч российских. Плюс сельские учителя получают 20-процентную надбавку к окладу. У представителей школьной администрации доход может превышать 1000 белорусских рублей - более 30 тысяч российских.

Практически все, что нужно для стола, даже рыба, выращивается в подсобном хозяйстве. Поэтому в поселковом магазине покупаются только молочные продукты, мука и хлеб. Один поход в магазин - около 15 рублей. В Лиду за покупками Назины выбираются примерно раз в месяц. Затраты на бензин - до пяти рублей в обе стороны.