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Limp Bizkit сыграли в Москве хиты Курта Кобейна

Журнал
    26.02.2020, 15:18
Текст:   Дмитрий Сосновский
Расширенные выходные стартовали с большого музыкального события: в рамках российского тура короли рэп-метала нулевых Limp Bizkit выступили в столице.
Фото: Владимир Астапкович/ РИА Новости Фото: Владимир Астапкович/ РИА Новости
Фото: Владимир Астапкович/ РИА Новости
Фото: youtube.com/ Slipknot
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Субботняя музыкальная программа во дворце "Мегаспорт" была эклектичной - перед хэдлайнерами свой witch house-сет отыграл BLVCK CEILING, а также засветились новые российские звёзды IC3PEAK.

Понятно, к моменту появления главных гостей количество публики на вместительной арене стало стремительно расти, вскоре увеличившись, наверное, вдвое. Полный аншлаг - при весьма некислом, надо сказать, ценнике.

Бодро стартовав с динамичной Show Me What You Got из второго альбома (песне 21 год!), Фред Дёрст с командой продолжили бомбить публику проверенными боевыми хитами: Rollin', Hot Dog, My Generation, Livin' It Up. Энергичный ню-метал периодически прерывался, позволяя отдохнуть и музыкантам, и беснующейся в зале публике. Заполнением этих звуковых пустот музыкой руководил вернувшийся в состав DJ Lethal, развлекавший народ нехитрой, но вполне рабочей подборкой стадионных шлягеров - от Seven Nation Army до Blur (названия песен указывать излишне). Причём Фред не отказал себе в удовольствии ёрнически передразнить столпов британского брит-попа.

Фронтмен LB, известный особым отношением к России (в своё время даже ходили слухи о его намерении получить гражданство), вообще живо общался с залом, в том числе - по мере скромных возможностей - по-русски. Некогда крикливый татуировщик из Флориды обзавёлся представительной седой бородищей и ироничной интонацией, хотя любви к эпатажу не растерял, что лишний раз подтверждал бомжеватый костюм механика в сочетании с забавной панамой. Ну а главный модник группы - гитарист Уэс Борланд - не разочаровал, вырядившись во что-то неописуемое. Кстати, Уэс играл в этом туре повреждённой рукой, но на качество звука это нисколько не повлияло.

Хиты - My Way, Nookie, Boiler - разбавлялись призванными разнообразить программу номерами - вещью поновее (Golden Cobra - единственная из последнего альбома) и кавером (Thieves группы Ministry). А после короткого антракта раскалённый убойным слэмом зал ждали сюрпризы.

Фото: AXEL HEIMKEN / DPA / AFP
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Сначала Дёрст при поддержке Сэма Риверса сыграл на акустике кавер на Led Zeppelin (Thank You) и свою коронную версию Behind Blues Eyes. А вскоре после этого Limp Bizkit в усиленном составе вернулись к электричеству, отгремев Panic трэш-легенды Suicidal Tendencies. Дальше было ещё круче: знакомые звуки вызвали на сцену самого Майка Мьюира, который вместе с Фредом отрычал старинный боевик Full Nelson.

Для полного счастья не хватало ещё нескольких знаковых вещей - и две из них Москва всё-таки услышала. Это, разумеется, яростная Break Stuff (под неё зал окончательно превратился в человечий шторм) и бессменная визитка группы - Take a Look Around.

Но между ними Limp Bizkit разместили ещё один неожиданный и приятный подарок - посвящение Курту Кобейну, чей день рождения состоялся на днях. Посвящение заключалось в исполнении подряд двух классических песен Nirvana - Heart-Shaped Box и Smells Like Teen Spirit. Ух!

Limp Bizkit в Россию ездят нередко и с видимым удовольствием - и всегда встречают тёплый приём. Так что, будем надеяться, следующий визит случится скоро. Желательно - с новым альбомом, который все уже устали ждать.

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