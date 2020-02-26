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26.02.2020 11:30
Рубрика: Спорт

Онлайн-трансляция матча Лиги чемпионов "Лион" - "Ювентус"

Текст: Никита Лашкул

В заключительный день первых матчей 1/8 финала Лиги чемпионов в игру вступят сразу три претендента на итоговую победу - "Реал", "Манчестер Сити" и "Ювентус". Первые двое проведут очную встречу в Мадриде, а "Ювентус" приедет в гости к "Лиону".

С французами "Юве" играл на групповом этапе Лиги чемпионов почти четыре года назад, осенью 2016-го года. Из Лиона итальянцы увезли победу с минимальным счетом, а дома сыграли 1:1. Такими же вязкими получатся и матчи плей-офф этого сезона. Много "Ювентус" не забивал даже "Локомотиву", да и оборона "Лиона" не самый проходной двор, что есть в этом турире.

Фото: EPA
Превью: "Реал" примет "Ман Сити" в 1/8 финала Лиги чемпионов

Итальянский гранд последние месяцы демонстрирует не слишком уверенную игру - впервые за долгие годы в Италии появилась интрига в чемпионской гонке благодаря осечкам "Юве" в матчах с командами значительно ниже классом. На этом фоне хорошо контратакующий "Лион" особенно на своем поле способен доставить массу неприятностей не самой надежной обороне гостей. Лишь недавно восстановился Кьеллини, поэтому сегодня защита "Ювентуса" еще не будет выглядеть столь крепко, как ее привыкли видеть.

"Лиону" играть в своей паре будет значительно проще с психологической точки зрения. Явный фаворит ясен, шансов на проход дальше немного. В такой же ситуации вчера был "Наполи", практически идеально сыгравший с "Барселоной". Исход двухматчевого противостояния может решить любая мелочь, а в Лиге чемпионов такое встречается сплошь и рядом.

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