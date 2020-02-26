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26.02.2020 12:00
Рубрика: Легковые авто

Новая эмблема появится у автомобилей Kia в конце года

Текст: Михаил Азнавуров
Концепт-кар Imagine. Фото: Пресс-служба Kia. Концепт-кар Imagine. Фото: Пресс-служба Kia.
Концепт-кар Imagine. Фото: Пресс-служба Kia.

Новым товарным логотипом, заявку на регистрацию которого Kia подала в ноябре, будут маркировать продукцию компании с конца нынешнего года.

Для официального представления эмблемы в октябре будет проведена торжественная презентация в присутствии журналистов.

Фото: Пресс-служба Kia
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Замена символики в шоу-румах, на полиграфических материалах, форменной одежде требует значительных средств и некоторого времени.

При этом впервые новый логотип марки появился на концепт-каре Imagine, который был представлен на Женевском автосалоне в 2019 году.

Вероятно, что первой моделью с новым бэджем станет поворотный для марки электрокроссовер на общей платформе с аналогом от Hyundai.

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#Kia