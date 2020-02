Новую "Газель" впервые сфотографировали на дорогах страны

В Сети появились первые фотографии ходового прототипа новой "Газели NN". Фотографии автомобиля опубликованы на форуме gazelleclub.ru. Предположительно, тестовый экземпляр проходит дорожные и доводочные испытания.

Перспективная модель была замечена без какой-либо маскировочной пленки в одном из дворов Нижнего Новгорода. По предварительной информации, на снимках представлен опытный образец цельнометаллического грузопассажирского фургона.

Отмечается, что под капотом "Газели" располагается турбодизель Volkswagen 2.0 серии ЕА189. Двигатель выдаёт 136 л.с. и 340 Нм крутящего момента, максимальная скорость ограничена 130 км/ч. Мотор работает в связке с шестиступенчатой "газовской" механической коробкой передач с тросиковым приводом (управление "джойстиком"). К слову, в линейку силовых агрегатов также войдут бензиновый УМЗ Evotech и китайский турбодизель Huadong (Cummins). По коробкам изучается вопрос с "автоматом", но не исключено появление своего собственного "робота".

Также сообщается о том, что прототип имеет самый короткий и высокий кузов, обладает увеличенным дорожным просветом, колесной формулой 4х4, односкатной ошиновкой, задним мостом увеличенной грузоподъемности с усиленной рамой и дисковыми тормозами на всех колесах.

Главной отличительной особенностью "Газели" нового поколения является свежая передняя часть кузова - более рельефный капот, иная форма крыльев, другая решетка радиатора с хромированным молдингом, линзованная крупная головная оптика, раздутый бампер.

Фото: www.gazelleclub.ru

"Газель NN" разрабатывается на новейшей платформе и должна получить полностью оригинальный интерьер. В салоне появится передняя панель с современной архитектурой, комфортное водительское сиденье с 20 видами регулировок, рулевое колесо с кожаной оплёткой и обогревом, круиз-контролем, набором подрулевых переключателей и кнопками доступна к функциям ADAS. Автомобиль оснастят 9-дюймовым тачскрином, современным щитком приборов, подушками безопасности, камерами кругового обзора.

По планам, серийное производство "Газели NN" запланировано на конец 2020 года, на дороги она выйдет только в начале 2021 года. По нашим данным, новое поколение "Газели" будет дороже "Газели Next" на 100 тысяч рублей, при этом обе модели будут выпускаться параллельно.

Напомним, премьера прототипа "Газели NN" состоялась на выставке Comtrans-2019. Модель назвали в честь "Нижнего Новгорода", но есть ещё один вариант - New Next. На платформе будущей "Газели" в перспективе будет разработана более широкая, нежели на платформе "Газели Next", модельная линейка легких коммерческих автомобилей полной массой 3,5 и 4,6 т, с различными типами кузова, колесным базами и вариантами спецтехники. Первенцем станет низкопольный городской каркасный автобус GAZelle City. Модель уже прошла сертификацию и в данный момент на Горьковском автозаводе налаживается её производство.