Эвакуированный в Москве "Бэтмобиль" оказался слишком широким

22 февраля в Москве произошёл необычный дорожный "инцидент": сотрудниками ГИБДД был остановлен "Бэтмобиль", который в итоге эвакуировали на штрафстоянку. Главное управление МВД России по Москве объяснило, за что именно наказали водителя.

Как выяснилось, реплика супергеройского автомобиля "изготовлена вне заводских условий, путем самодельной сборки в частной мастерской". Кроме того, автомобиль не стоит на учёте в ГИБДД, не имеет сертификата одобрения типа транспортного средства и, как следствие, допуска к участию в дорожном движении. Вдобавок ко всему, автомобиль оказался слишком широким: сотрудники ГИБДД замерили габариты транспорта - они оказались выше допустимых норм.

В отношении водителя "Бэтмобиля" был составлен административный протокол по статье 12.21.1 КоАП РФ "Нарушение правил движения тяжеловесного и (или) крупногабаритного транспортного средства".

Помимо этого, вынесены два определения о возбуждении дела об административном правонарушении по статье 12.5 КоАП РФ "Управление транспортным средством при наличии неисправностей или условий, при которых эксплуатация транспортных средств запрещена, или транспортным средством, на котором незаконно установлен опознавательный знак "Инвалид" и статье 12.1 КоАП РФ "Управление транспортным средством, не зарегистрированным в установленном порядке, транспортным средством, не прошедшим государственного технического осмотра или технического осмотра".

Автомобиль был задержан экипажем ДПС на Кутузовском проспекте. Им управлял 32-летний москвич. Цена такого редкого автомобиля - 55 млн рублей.