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26.02.2020 04:22
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

На Камчатке Авачинский вулкан открыли для туристов

Текст: Юлия Гарднер

Авачинский вулкан, расположенный неподалеку от Петропавловска-Камчатского, открыт для посещения туристами. Об этом стало известно после авиамониторинга исполина, проведенного вулканологами, метеорологами, спасателями и представителями правительства Камчатского края.

Фото: iStock
Видео: На камчатском вулкане Авачинский зафиксировали выброс пара

- Посещать вулкан можно, но при этом настоятельно рекомендую жителям зарегистрироваться перед поездкой в центре управления в кризисных ситуациях, чтобы в случае какого-либо происшествия спасательные службы могли оперативно прийти на помощь, - приводятся на сайте краевого правительства слова начальника ЦУКС ГУ МЧС России по региону Константина Павлова.

Во время мониторинга ученые провели инфракрасную съемку Авачинского, с помощью которой будет проанализирована взаимосвязь между землетрясениями и парогазовыми выбросами. Кроме того, она позволит определить, какие районы могут быть затронуты возможным извержением в будущем.

Напомним, в начале вулканологи предупредили о риске извержения Авачинского вулкана, над которым наблюдалось яркое свечение.

Справка "РГ"

Вулкан Авачинский (Авачинская сопка) - действующий камчатский вулкан, расположенный к северу от Петропавловска-Камчатского, в междуречье Авачи и Налычева. Из-за близости к краевому центру является одним из наиболее посещаемых вулканов Камчатки. В последний раз извержение на нем фиксировали в 1991 году.

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