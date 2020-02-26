Арестованы подростки, планировавшие нападение на школу в Саратове

Волжский районный суд арестовал двоих саратовских школьников, которых ранее задержали за планирование вооруженного нападения на школу. Молодые люди 14 и 15 лет будут находиться в СИЗО до 25 апреля, сообщает "Интерфакс".

Ранее стало известно, что у школьников изъяли обрез охотничьей двустволки. При нападении они планировали использовать зажигательные смеси, рецептуру изготовления которых нашли в интернете.

В ФСБ сообщили, что несовершеннолетние были задержаны на территории одного из заброшенных бомбоубежищ, где они хранили свое оружие. На видео, распространенном Центром общественных связей ФСБ, они рассказывают, что преступление хотели совершить в мае, убить около 40 человек.

Следственный комитет возбудил по данному факту уголовное дело о приготовлении к убийству двух и более лиц, совершенному группой лиц по предварительному сговору.