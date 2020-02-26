"Гравити Фолз" назвали палиндромом Ветхого Завета

Необыкновенные приключения двух близнецов Стенли и Стенфорда оказались рассказанной наоборот историей Каина и Авеля.

- В "Гравити Фолз" основной сюжет развивается вокруг братьев-близнецов Стенли и Стенфорда Пайнс, - рассказал "РГ" один из авторов разработки, ученый Евгений Гарин. - Стенли подводит своего брата Стенфорда, в результате отец изгоняет его из дома. Позже Стенли находит брата, "убивает", отправляя в другое измерение, после чего берет его имя и выдает себя за него. Еще позже Стенли возвращает брата назад и это приводит Мир к концу света.

История Каина и Авеля в четвертой главе Бытия развивается в обратном порядке. Авель выкупает у Каина первородство, то есть фактически меняется с ним местами. Затем Каин убивает Авеля и отправляется в изгнание.

По словам ученых, авторы современных произведений нередко прибегают к различным уловкам, чтобы скрыть копирование сюжета. Например, могут полностью поменять пол всех персонажей, как это произошло с Золушкой Шарля Перро, превратившейся в Гарри Поттера.

- Тяжелее всего распознавать копирования сюжета в тех случаях, когда плагиатор изменяет сюжет, используя… математические методы! Например, в тех случаях, когда плагиатор переставляет сюжетные сцены местами, создавая анаграмму к первоисточнику, либо расставляет сюжетные сцены в обратном порядке - создавая палиндром, - говорит Евгений Гарин. - Но теперь томский Искусственный интеллект научился выявлять анаграммы и палиндромы сюжетов.

Как уже сообщала "РГ", сибирские ученые разработали данную программу для выявления плагиата в докторских диссертациях, различных научных работах, патентах. Однако в ходе экспериментов с аппаратно-программным комплексом изобретатели выявили плагиативные копии, частичные заимствования и первоисточники ряда произведений мировой художественной литературы и кинематографии.