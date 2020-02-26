В Омске выросло количество миллионеров

В Омской области подвели итоги декларационной кампании 2019 года. Результаты оказались довольно любопытными. По данным налоговой службы, количество миллионеров в регионе увеличилось на 25 процентов.

- В 2019 году количество налогоплательщиков, задекларировавших доходы от 1 миллиона рублей до 10 миллиардов рублей, в Омской области увеличилось на 2242. Так, доходы от 1 до 10 миллионов рублей задекларировали 10523 человека, - сообщает УФНС России по Омской области.

Между тем, как сообщала "РГ", в прошлом году в Омской области было около 8 тысяч миллионеров. А в 2017 году в регионе и вовсе проживало всего 907 миллионеров. Возросло в Омской области и количество миллиардеров. О доходах свыше одного миллиарда рублей заявили семеро омичей.

- Двое из них получили доход на рынке ценных бумаг, а пять налогоплательщиков - индивидуальные предприниматели. Они развивают свой бизнес в таких направлениях, как оптовая торговля зерном, мясом и мясопродуктами, - рассказали налоговики.

В прошлом году в регионе было зарегистрировано пятеро миллиардеров.