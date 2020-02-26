Минстрой России ужесточает требования к госэкспертизе проектной документации и результатов инженерных изысканий. До первого апреля 2021 года руководители организаций, занимающихся данной работой, должны пройти в минстрое аттестацию и подтвердить свое право на подготовку заключений о профильных направлениях.

Сейчас качество этих заключений нередко вызывает нарекания. А утвержденная с нарушениями документация не только в итоге приводит к строительству опасных объектов, но негативно влияет на реализацию нацпроектов и ведет к неэффективным расходам бюджета.

На Северном Кавказе, где помимо нацпроектов реализуется еще и отдельная госпрограмма развития округа, по которой ежегодно каждому региону СКФО выделяется около 500 миллионов рублей на инвестиционные объекты, проблема подготовки проектно-сметной документации (ПСД) стоит особенно остро. Курировало отбор предложений, получавших бюджетное финансирование, министерство по делам Северного Кавказа (в январе 2020 года упразднено президентом РФ). И его руководители не раз отмечали именно плохую проработанность документации.

Так, осенью 2019 года, в минкавказе РФ приступили к отбору инвестиционных предложений, претендующих на господдержку в 2020-м. В итоге из поступивших на тот момент 22 заявок утвердили всего 7.

"Проекты, которые рассыпаются при малейшем движении, нам не нужны. Необходима четкая проработка на всех стадиях, просчитанная экономическая эффективность, обеспеченное софинансирование", - заявил Одес Байсултанов, являвшийся на тот момент первым заместителем министра по делам Северного Кавказа (сейчас замминистра спорта РФ).

Как отмечали в ведомстве, региональные власти должны ответственнее подходить к тем предложениям, которые поступают от их субъектов. Иначе может повториться ситуация 2017-2018 годов, когда, по данным Счетной палаты России, из 27 запланированных инвестпроектов было реализовано только девять.

Очень многое зависит именно от качества госэкспертизы и добросовестности госэксперта. "Не секрет, что в субъектах эти должности иногда занимают аффилированные лица, у которых нет ни стажа, ни опыта. Обязательная аттестация должна улучшить кадровый состав", - считает член Общественного совета минстроя Рифат Гарипов. Да и в самом федеральном ведомстве подтвердили, что региональные власти нередко лоббировали назначение руководителем экспертной организации недобросовестного специалиста, закрывая глаза на его стаж и квалификацию.

По словам премьер-министра Дагестана Артема Здунова, первоочередной вопрос, который следует решить - обучение проектировщиков, они должны повышать свою квалификацию не только в Дагестане, но и выезжать за пределы региона. В республиканском бюджете уже заложены средства на это. Что касается недобросовестных специалистов, то, как заявил министр строительства и ЖКХ Дагестана Малик Баглиев, ими будут заниматься надзорные и правоохранительные органы.

Всего в 2019 году в республиканское государственное автономное учреждение "Государственная экспертиза проектов" на рассмотрение поступило 915 заявок: 235 касалось утверждения проектной документации, а 680 - достоверности определения сметной стоимости. В итоге 12 заявок было аннулировано, по 11 выданы отрицательные заключения.

- Выявляемые в ходе экспертизы нарушения носят системный характер. Проектная документация по всем объектам капитального строительства содержит ошибки, связанные с отступлением от требований технических регламентов и других нормативных требований, несоответствием результатам инженерных изысканий, недостоверностью определения сметной стоимости строительства. Она дорабатывается после замечаний наших специалистов. При этом зачастую исправляются ошибки, которые могли привести к аварийным ситуациям, разрушению зданий в процессе эксплуатации и, как следствие, к гибели людей, - отмечает руководитель учреждения Митхат Алибеков.

Хотя бывают ситуации просто вопиющие. В регионе возникла проблема, связанная с отсутствием проектно-сметной документации на строительство многоэтажек. Некоторые прорабы возводили пяти- и десятиэтажки по одной, только им понятной, схеме. Многие застройщики оправдывали свои действия тем, что на разработку ПСД нужны значительные средства и ее утверждение в учреждениях госэкпертизы занимает немало времени. Теперь эти оправдания не будут браться в расчет. Как сообщил Малик Баглиев, республиканский бюджет выделяет на разработку проектно-сметной документации около миллиарда рублей.

Кроме того, по словам Алибекова, для сокращения сроков рассмотрения ПСД дополнительно на договорной основе привлечены 16 аттестованных экспертов. И теперь сроки рассмотрения сократились с 42 до 25 рабочих дней.

Подать документы на экспертизу можно дистанционно в электронной форме, затем через интернет отслеживать процесс рассмотрения. Для решения проблем, связанных с госэкспертизой, в Дагестане также создадут консультационный центр, где будут проводить занятия для представителей заказчика, застройщиков и проектных организаций. .

Мнение

Халил Халилов, главный экономист Фонда "Реальная политика":

- Наличие ПСД - обязательное условие для включения объекта в перечень финансируемых по тем или иным программам. Но из-за отсутствия средств застройщики не разрабатывали ПСД и, соответственно, не получали о них заключений экспертизы. А та документация, что все же готовилась за счет скудных средств заявителей, характеризовалась низким качеством. В дальнейшем это вызывало множество вопросов по линии главных распорядителей бюджетных средств при включении объектов в программу финансирования, на этапе строительства или ввода в эксплуатацию.

На рынке разработчиков свои услуги предлагают специалисты разной степени подготовленности. Некоторые застройщики пользовались услугами случайных проектировщиков и архитекторов, которые лишь подгоняли документы под условие получения заказа на торгах.

Правительство республики, учитывая состояние дел в отрасли, впервые заложило в бюджет немалые деньги на улучшение ситуации, что значительно усовершенствует подготовку ПСД по наиболее важным объектам. Кроме того, участники строительной отрасли положительно оценили изменения в законодательстве, в соответствии с которыми сокращены сроки получения экспертизы.

Кстати

Госэкспертиза, помимо прочего, помогает еще и сэкономить бюджетные средства. Так, в 2019 году в Дагестане удалось снизить первоначально заявленную стоимость строительства более чем на 700 миллионов рублей. Таковы итоги проверки достоверности определения сметной стоимости.