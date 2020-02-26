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26.02.2020 22:10
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

Бастрыкин направил криминалистов для поиска детей в Черном море

Текст: Александр Ершов (Краснодарский край)

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин направил криминалистов центрального аппарата СКР в Краснодарский край для оказания практической помощи в поиске пропавших подростков в акватории Черного моря. Информация об этом помещена на официальном сайте ведомства.

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По данным следствия, 25 февраля 2020 года двое 14-летних мальчиков переходили вброд устье реки Псезуапсе в сочинском поселке Лазаревском, оступились и упали, в результате чего течением реки их вынесло в акваторию Черного моря. "До настоящего времени местонахождение несовершеннолетних не установлено".

Следственными органами СУ СКР по Кубани проводится доследственная проверка. В настоящее время следователи и криминалисты устанавливают все обстоятельства произошедшего, проводятся поисково-спасательные мероприятия в акватории Черного моря, а также вдоль прибрежной линии.

Как уже сообщалось, поисковая операция началась сегодня утром в районе происшествия. Однако в среду днем из-за ухудшения погоды спасателям пришлось приостановить поиски ребят.

По информации правоохранителей, пропавшие 14-летние подростки - восьмиклассники средней общеобразовательной школы № 75 Лазаревского района и специальной (коррекционной) общеобразовательной школы-интерната № 2 Центрального района Сочи.

Прокуратура Кубани сейчас проводит проверку причин и условий, способствовавших произошедшему. Надзорное ведомство даст оценку "своевременности и полноте мер, принятых спасательными службами, образовательными организациями, органом местного самоуправления по предупреждению несчастных случаев на воде с участием детей".

Происшествия Правосудие Следствие Филиалы РГ Кубань. Северный Кавказ ЮФО Краснодарский край

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