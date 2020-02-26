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26.02.2020 16:47
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

Стали известны личности пропавших в Черном море подростков

Текст: Ирина Белова (Краснодарский край)

В Сочи установили личности двух 14-летних мальчиков, которых накануне вечером унесло в морскую акваторию.

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Напомним, ребята стали переходить вброд устье реки Псезуапсе и, оступившись, упали. В результате сильнейшим течением их вынесло в море. Как уже сообщалось, в поселке Лазаревское из-за ухудшения погоды спасателям в среду днем пришлось приостановить поиски двух 14-летних мальчиков, которые шли с самого утра.

По информации пресс-службы прокуратуры Краснодарского края (надзорное ведомство организовало собственную проверку), пропавшие мальчики - восьмиклассники средней общеобразовательной школы № 75 Лазаревского района и специальной (коррекционной) общеобразовательной школы-интерната № 2 Центрального района Сочи.

Корреспонденту "РГ" не удалось дозвониться в первую школу (телефоны учебного заведения не отвечали), а во второй лишь сказали, что "это хороший мальчик". Пока непонятно, как учащийся школы-интерната, где обычно живут целую учебную неделю, оказался в будний день около моря, в шторм, без присмотра взрослых. В этой истории еще много неизвестного, в чем компетентным органам только предстоит разобраться.

Как уже сообщалось, СК по Краснодарскому краю организовал проверку, по окончании которой будет принято процессуальное решение.

Происшествия ЧП Несчастные случаи Филиалы РГ Кубань. Северный Кавказ ЮФО Краснодарский край

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