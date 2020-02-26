Стали известны личности пропавших в Черном море подростков

В Сочи установили личности двух 14-летних мальчиков, которых накануне вечером унесло в морскую акваторию.

Напомним, ребята стали переходить вброд устье реки Псезуапсе и, оступившись, упали. В результате сильнейшим течением их вынесло в море. Как уже сообщалось, в поселке Лазаревское из-за ухудшения погоды спасателям в среду днем пришлось приостановить поиски двух 14-летних мальчиков, которые шли с самого утра.

По информации пресс-службы прокуратуры Краснодарского края (надзорное ведомство организовало собственную проверку), пропавшие мальчики - восьмиклассники средней общеобразовательной школы № 75 Лазаревского района и специальной (коррекционной) общеобразовательной школы-интерната № 2 Центрального района Сочи.

Корреспонденту "РГ" не удалось дозвониться в первую школу (телефоны учебного заведения не отвечали), а во второй лишь сказали, что "это хороший мальчик". Пока непонятно, как учащийся школы-интерната, где обычно живут целую учебную неделю, оказался в будний день около моря, в шторм, без присмотра взрослых. В этой истории еще много неизвестного, в чем компетентным органам только предстоит разобраться.

Как уже сообщалось, СК по Краснодарскому краю организовал проверку, по окончании которой будет принято процессуальное решение.