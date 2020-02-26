В Сочи приостановлен поиск детей, которых унесло в Черное море

В сочинском поселке Лазаревское из-за ухудшения погоды спасателям пришлось приостановить поиски двух 14-летних мальчиков, которых накануне унесло в море во время шторма.

Как сообщили в пресс-службе краевого ГУ МЧС России, работы в акватории будут продолжены с наступлением благоприятных условий.

Напомним, подростки стали переходить вброд устье реки Псезуапсе и, оступившись, упали - течением их вынесло в море.

Спасатели обследовали 24 километра береговой линии и облетели более 12 километров над Черным морем.

К поисково-спасательным работам привлекли свыше 200 человек и 17 единиц техники. К специалистам присоединились представители казачества и добровольцы из числа местных жителей. Специальные службы организовали прямо на берегу горячее питание и питье, а также психологическую помощь.

Следственный отдел по Лазаревскому району Сочи СК по Краснодарскому краю организовал проверку, по окончании которой будет принято процессуальное решение. Также прокуратура Кубани проводит проверку причин и условий произошедшего.