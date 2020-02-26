Россия продлила ограничительные меры на границе с Китаем

Ограничения на пересечение сухопутной границы с Китаем, а также на авиационное сообщение из-за коронавируса COVID-19 будут продлены на месяц. Об этом рассказала вице-премьер РФ, глава оперативного штаба Татьяна Голикова.

"Оперштаб принял решение продлить до 1 апреля все ограничения, действовавшие до 1 марта", - сказала Голикова на брифинге в Москве.

Россия закрыла границу с Китаем на отдельных участках в пятницу, 31 января. Дата была определена распоряжением премьер-министра РФ Михаила Мишустина. В документе установлены пункты пропуска, на которые распространяется временное ограничение.

Сегодня стало известно, что число заболевших коронавирусом достигло 81 тысячи человек. 96,5 процента из них приходится на Китай (свыше 78 тысяч случаев). Представитель ВОЗ отметил, что эффективных способов лечения пока не разработано, однако заверил, что причин для паники нет.