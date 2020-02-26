Стоимость экспортного топлива упала ниже цен на внутреннем рынке

В результате падения цен на нефть в феврале стоимость бензина и дизеля в Европе упала ниже базовых цен на внутреннем рынке России. Для производителей такой поворот событий означает, что они должны будут заплатить в федеральный бюджет, а не получить из него.

Цены на автомобильное топливо находятся на контроле правительства и регулируются демпфирующим механизмом. Пока он справляется, и ожидать скачков цен на бензин и дизель не приходится, но определенные опасения у специалистов создавшаяся ситуация вызывает.

"Снижение экспортной цены, безусловно, потребует уменьшения демпферной компоненты, однако в условиях падающего спроса на авиаперевозки, вызванного в том числе коронавирусом, я бы не ожидал повышения цены", - считает руководитель международной практики КПМГ по оказанию услуг компаниям нефтегазового сектора Антон Усов.

Если максимально просто объяснять действие демпфирующего механизма, то когда цены на топливо в Европе выше, чем установлены в России, при поставках на внутренний рынок производители получают часть прибыли из федерального бюджета. Это компенсация за то, что они могли бы получить в результате экспорта топлива. Но если все складывается наоборот, и цены в России оказываются выше европейских, как случилось в этом феврале, уже нефтеперерабатывающие заводы должны перечислить в федеральный бюджет часть средств. По оценкам исследовательской группы "Петромаркет", за февраль совокупные поступления в федеральный бюджет от "демпфера" могут составить почти 7 млрд рублей. При этом, по словам генерального директора "Петромаркета" Ивана Хомутова, рост цен на топливо сейчас невозможен. "Падение цен на нефть работает скорее на падение цен на нефтепродукты в России", - сказал он.

Нечто подобное происходило в начале 2019 года, в результате чего формулу демпфера пришлось корректировать. Сейчас, по оценкам специалистов, "прочность" механизма значительно больше, но если цены на нефть надолго окажутся в районе 40 долларов за баррель, то и в действующих параметрах демпфер может не справиться. Проще говоря, выплаты производителей топлива в бюджет превысят общие субсидии нефтепереработке, сделав ее невыгодной. Тогда систему придется опять перенастраивать.

При дальнейшем снижении котировок барреля может начать терять доходы и бюджет. "В случае падения цены на нефть до уровней значительно ниже 50 долларов за баррель марки Brent на период более двух-трех месяцев государство будет искать возможность компенсировать выпадающие доходы по экспортной пошлине", - считает директор департамента аудиторских услуг Deloitte Александр Губарев. По его мнению, рост внутренних цен на бензин в этом случае может быть оправданным на какой-то краткосрочный период.

Пока нефть держится выше 50 долларов за баррель. А учитывая приближающуюся встречу ОПЕК+ 5-6 марта, есть надежда, что дальнейшего падения цен на черное золото удастся избежать.

Кроме того, против повышения цен на бензин и дизель играет общее снижение его потребления. В России его причиной является замедление экономической активности, городские программы каршеринга, альтернативы в виде газомоторного топлива, пояснил Антон Усов.